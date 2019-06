Nagrado Jerneja Šugmana prejela uprizoritev Moč teme

Mednarodni festival, ki je letos prvič pripeljal v Ljubljano izključno tuje gostujoče uprizoritve, s programskim poudarkom na hrvaški gledališki ustvarjalnosti in številnimi spremljevalnimi prireditvami, je obiskalo več kot 2.500 obiskovalcev. Ti so imeli letos prvič priložnost glasovati za najboljšo gostujočo festivalsko predstavo po izboru občinstva in ji podeliti nagrado, poimenovano po Jerneju Šugmanu . Prvo nagrado Jerneja Šugmana je tako prejelauprizoritev Moč teme Narodnega pozorišta u Beogradu v režiji Igorja Vuka Torbice . Povprečje ocen vseh oddanih glasovnic za to predstavo je bilo 4,7. Tudi letos so osrednji festivalski program v Drama Kavarni dopolnjevali pogovori z ustvarjalci gostujočih uprizoritev, zaključna prireditev avtorskega projekta Nika Škrleca Študije bananinega olupka,pogovor o slovenskem in hrvaškem gledališču, režijski dialog: Lorenci, Horvat, Marcen, Pelko ter uvodna zabava z DJ Iztokom Drabikom Jugom in sklepna zabava z DJ Lili Put Put .

Poleg nagrajene uprizoritve Moč teme so na velikem odru SNG Drama Ljubljana v sklopu festivala gostovali: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu z Igralko v avtorstvu in režiji Pascala Ramberta, ki so ji gledalci dodelili povprečno oceno 4,43; Kraljevsko pozorište Zetski dom na Cetinju z uprizoritvijo MarxovegaKapitala v režiji Andrása Urbána, ki je prejela povprečno oceno 4,38. Uprizoritvi Michelangelopo drami Miroslava Krleže Michelangelo Buonarroti in v režiji Sebastijana Horvata, nastali v koprodukciji Dubrovniških poletnih igerinHrvatskega narodnega kazališta Ivana pl. Zajca Rijekaso gledalci namenili povprečno oceno 4,32. Zagrebačko kazalište mladihje gostovalo z Gostiščem Eden Juli Jakab, Árpáda Schilling in Éve Zabezsinszkij na osnovi igralskih improvizacij in v režiji Árpáda Schillinga;predstavi je občinstvu podelilo povprečno oceno 4,26.Festival je na velikem odru zaokrožilo gledališče Satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba z uprizoritvijo Šest oseb išče avtorjaLuigija Pirandella v režiji enega mednarodno najbolj znanih hrvaških režiserjev Oliverja Fljića, ki so ji gledalci podelili povprečno oceno 4,23. Odrska priredba filma Rainerja Wernerja Fassbinderja Vsi drugi se imenujejo Ali v izvedbiNárodnega divadla Brno, Strah jesti dušov režiji Jana Friča,pa je prejela oceno 4,09.