Nagrajene najbolj učinkovite marketinške kampanje

Na zaključni slovesnosti so bile med 20 finalnimi deli podeljene tri zlate, dve srebrni in šest bronastih Effie nagrad za marketinško učinkovitost. Podeljeni sta bili tudi dve posebni nagradi - Petrolova nagrada za Neustavljive Effie začetnike in nagrada študentske žirije Effie. Posebna priznanja pa so prejeli tudi najbolj učinkoviti oglaševalec, agencija in znamka.

Letošnja svečana podelitev nagrad je potekala v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, v organizaciji SOZ – Slovenske oglaševalske zbornice. Pod sloganom Ideje, ki delujejo! so bile podeljene nagrade najpomembnejšim slovenskim dosežkom v marketingu – izjemnim marketinškim kampanjam, ki so pokazale in dokazale svojo učinkovitost in uspešnost ter tako prispevale k uspehu znamk.

Na tekmovanje za Effie nagrade je bilo tokrat prijavljenih za kar tretjino več del kot v pretekli izvedbi, med prijavitelji pa so nekateri največji oglaševalci v državi. Ocenjevanje prijavljenih kampanj je potekalo pod vodstvom predsednice žirije Mojce Avšič, izvršne direktorice marketinga in prodaje v Petrolu.

"Effie Slovenija 2025 dokazuje, da je marketing lahko strateška sila podjetij. Prijavitelji so pokazali jasen vpogled, premišljeno izvedbo in merljive učinke, žirija pa je zagotovila strokovno, objektivno in pošteno presojo. Effie ni le tekmovanje, temveč šola in izkušnja. Naj marketing ostane ključni ustvarjalec dodane vrednosti in poslovnih rezultatov," je ob predsedovanju žirije povedala in dodala: "Effie spremeni način, kako razmišljamo, načrtujemo in vodimo marketinške projekte. Ko enkrat delaš po standardih učinkovitosti, se ta pristop neopazno preseli v naš vsakdan."

Na podlagi dvostopenjskega sistema ocenjevanja je sedemindvajsetčlanska prvostopenjska žirija najprej izbrala 20 finalistov, o nagrajencih pa je odločala enaindvajsetčlanska drugostopenjska žirija. Zlata priznanja so prejele kampanje Prispevaj kretnjo, Vrnitev k dobri strani kruha in Življenje je polno priložnosti.