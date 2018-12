'Naj pokajo zamaški od šampanjcev, le petarde pustimo na miru'

Tina Gaber spada med tiste, ki bi najraje prepovedali pirotehniko in petarde, saj v tem ne vidi ničesar pozitivnega. "Vsako letno se me dotaknejo žalostne zgodbe v povezavi s pirotehniko. Lani je bila to zgodba dečka, ki je izgubil obe roki ter vid in sluh ... groza! Letos sem na Facebooku zasledila objavo o ''eksperimentov" željnem fantu, ki je petardo vrgel pred psa vodiča slepe osebe, ker ga je zanimalo, kako bo le ta reagiral. Nazadnje pa sem obnemela ob zgodbi mladenke, ki je sluh izgubila zaradi objestneža, ki je petardo vrgel v vagon vlaka. In ja, to so zgodbe, ki me prizadenejo in hkrati razjezijo, vsekakor pa mi še dolgo ne gredo iz glave,'' je za 24ur.com povedala Tina, ki se zaveda, da pokanje petard povzroča dolgoročne posledice tudi pri živalih, praznični čas pa tako za marsikoga postane stresen.

''Razna moledovanja o ubogih živali ne bodo zalegla, ker nimamo vsi iste čustvene inteligence. Za nekoga je pes le alarm pred hišo, tako kot za večino prašič le božična jed. Ravno tako kot določene ženske ne bo ganilo, da za en krznen plašč umre in pred tem v mukah živi na desetine živali, ko pa ji boš rekel, da je v njem videti debela, ga bo slekla. Tako da ... ali se bo mladi deček tresel od vznemirjenja, ko bo v rokah držal najmočnejšo petardo, je veliko odvisno od vzgoje.Sama stavim še na represivne organe, ki bi morale stvar strogo, v celoti prepovedati in visoko kaznovati,'' meni Tina, ki ima tudi sama doma hišnega ljubljenčka.''Tudi sama imam kužka, ki sicer na poke ne reagira z običajnim strahom, temveč s histeričnim laježem, stresom in paniko. Moj 'norc' Mashse zapodi v petardo, kar je še huje.''