Najbolj fatalna ženska leta 2022 je Hajdi Korošec Jazbinšek

Pod režisersko taktirko Igorja Bračiča sta povezovalca Peter Poles (Adam) in Sašo Stare (Bedam) izpeljala točko Adama in Bedama. Gostom je na prireditvi postregla Gostilna Repovž z njihovo idejno zasnovo fatalnega jedilnika v izvedbi Vivo cateringa, za glasbo pa so poskrbeli Batista Cadillac .

Hajdi Korošec Jazbinšek pravi, da "brez lepe duše ne pomaga noben vizualni učinek". Fatalno žensko si predstavlja predvsem kot osebo z zgrajenim karakterjem, zdravo samozavestjo, močno karizmo, čustveno dozorelostjo in eleganco tako v komunikaciji kot tudi v prezenci. Fatalka zanjo ni ravno tipična lepotica s popolnim obrazom in telesom, temveč je ženska, ki sporoča zdravo samozavest, to, da je zadovoljna s seboj, spoštljiva do ljudi in pusti sledi, kjer koli se pojavi. Za naziv femme fatale 202 se je potegovalo devet usodnih Slovenk, ki so se na odru predstavile v kreacijah priznanih slovenskih oblikovalk, in sicer Manca Špik (v kreaciji Mojce Celin), Eva Boto (v kreaciji Maje Štamol), Hajdi Korošec Jazbinšek (v obleki Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy), Jana Koteska (v obleki Mateje Benedetti, Benedetti Life), Ana Praznik (v obleki Jelene Proković), Maja Keuc, Amaya (v kreaciji Davida Hojnika, DH Fashion), Melani Mekicar (v kreaciji Maje Ferme, Maja Ferme Fashion), Gordana Grandošek Whiddon (v obleki Gordane Grandošek Whiddon) in Alya (v obleki L'Avenue).