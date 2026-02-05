Najbolj gledani hrvaški film že na premieri razprodal pet dvoran

Eden najbolj uspešnih in težko pričakovanih filmov leta v regiji komedija Ohcet je prispel na naša velika platna. Film režiserja Igor Šeregija je podrl rekorde gledanosti in postal najbolj gledani hrvaški film vseh časov v dveh tednih in še preden je sploh prišel v naše kinodvorane.

Film Ohcet je končno prišel v naše kinematografe. FOTO: Matic Kremžar

Zdaj pa je prišel tudi k nam. Že prvi večer je v kar petih razprodanih dvoranah donel dolgotrajen aplavz. Toplo vzdušje, dolgotrajni aplavz in izjemno pozitivni prvi odzivi so premierni večer spremenili v pravo filmsko praznovanje. Občinstvo je film sprejelo z navdušenjem, še posebej pa so izstopali odzivi na humor, igralske predstave in preplet čustev, ki so poskrbeli tako za smeh kot za ganjene trenutke. Mnogi gledalci so po projekciji poudarili, da gre za film, ki ga je treba videti v kinu in v družbi.

Po rožnati preprogi se je sprehodila tudi igralska ekipa. Matic Kremžar

Po rožnati preprogi slavnostne premiere se je pred predvanajem sprehodila tudi igralska zasedba z Draganom Bjelogrlićem na čelu. Filmska ekipa, med katerimi so tudi Linda Begonja, Nika Grbelja, Marko Grabež, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Marko Miljković, Dejan Aćimović ter režiser in scenarist Igor Šeregi, se je fotografirala z gledalci in poklepetala z mediji.

Film je že premierni večer razpordal pet kinodvoran. FOTO: Matic Kremžar