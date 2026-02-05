Naslovnica
Domača scena

Najbolj gledani hrvaški film že na premieri razprodal pet dvoran

Ljubljana, 05. 02. 2026 17.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A. Eva Mavrič Polona Zoja Jambrek
Film je že premierni večer razpordal pet kinodvoran.

Še preden je začel pohod po vseh večjih kinematografskih dvoranah po regiji je podiral rekorde. Postal je najbolj gledani hrvaški film vseh časov pa ga v Sloveniji še niti predvajali nismo. Končno je film Ohcet prišel tudi k nam in že s premiernim večerom razprodal pet dvoran. Da je film, v katerem blestijo številni balkanski zvezdniki, ki si ga je resnično vredno ogledati, pa se je po premieri strinjalo navdušeno občinstvo.

Eden najbolj uspešnih in težko pričakovanih filmov leta v regiji komedija Ohcet je prispel na naša velika platna. Film režiserja Igor Šeregija je podrl rekorde gledanosti in postal najbolj gledani hrvaški film vseh časov v dveh tednih in še preden je sploh prišel v naše kinodvorane.

Film Ohcet je končno prišel v naše kinematografe.
FOTO: Matic Kremžar
FOTO: Matic Kremžar

Zdaj pa je prišel tudi k nam. Že prvi večer je v kar petih razprodanih dvoranah donel dolgotrajen aplavz. Toplo vzdušje, dolgotrajni aplavz in izjemno pozitivni prvi odzivi so premierni večer spremenili v pravo filmsko praznovanje. Občinstvo je film sprejelo z navdušenjem, še posebej pa so izstopali odzivi na humor, igralske predstave in preplet čustev, ki so poskrbeli tako za smeh kot za ganjene trenutke. Mnogi gledalci so po projekciji poudarili, da gre za film, ki ga je treba videti v kinu in v družbi.

Po rožnati preprogi slavnostne premiere se je pred predvanajem sprehodila tudi igralska zasedba z Draganom Bjelogrlićem na čelu. Filmska ekipa, med katerimi so tudi Linda Begonja, Nika Grbelja, Marko Grabež, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Marko Miljković, Dejan Aćimović ter režiser in scenarist Igor Šeregi, se je fotografirala z gledalci in poklepetala z mediji.

Film je že premierni večer razpordal pet kinodvoran.
FOTO: Matic Kremžar
FOTO: Matic Kremžar

Zgodba filma Ohcet spremlja niz nepričakovanih in burlesknih zapletov, ko hrvaški podjetnik na svoj rojstni dan izve, da je pred bankrotom, hkrati pa odkrije, da je njegova hči noseča s sinom srbskega ministra, kar sproži vrsto komičnih, a tudi čustvenih situacij. V obliki antiromantične komedije film govori o družini, identiteti, lojalnosti in ljubezni ter ponuja zabavo in humor po meri vseh generacij.

Na Ptuju ob ritmih sambe plesali najboljši plesalci

