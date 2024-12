Najbolj seksi Slovenec je Jaka Peterka

"Prva stvar, ki me je prešinila, pa moram reči, da je to, da me, kljub temu da je to nagrada tega laskavega naziva, čaka kazen. Lani sem bil jaz kriv, da je Matic Herceg moral skočiti v Ljubljanico. Letos je tudi on kriv, da bom jaz dobil kazen in zna biti kaj z Ljubljanico. 3. januar, mrzlo bo," nam je po zmagi laskavega naziva povedal Jaka Peterka.

Pa gleda sedaj drugače na druge, manj seksi ljudi od sebe?

"Privilegij, pa mogoče kakšne posteljnine doma mi ne bo treba oprati ali pa ne," odgovarja Peterka.

Kaj pa preostali nominiranci? So mu čestitali za zmago?

"Ne, nihče mi ni čestital. Šeško mi je sicer rekel, da mi bo še poslal sporočilo," je priznal in dodal, da čaka tudi na podpisano žogo in dres.