Najbolj seksi Slovenec je Svit Stefanija: 'Simpatično priznanje'

Slovenci in Slovenke so ponovno izbrali najbolj seksi moškega. Letošnji laskavi naziv je po izboru bralcev portala Zadovoljna.si pripadel igralcu Svitu Stefaniji , ki zadnje mesece blesti v seriji Nemirna kri . V konkurenci, kjer so bili še Luka Dončić, Tomi Meglič, Magnifico, Ivan Trajkovič, Jurij Zrnec in Alen Podlesnik , je dobil največ glasov, kot nam je povedal, pa se mu je 'najhujši' konkurent zdel naš košarkarski zvezdnik.

"Predvsem lep kompliment s strani ljudi. Naziv vidim kot simpatično priznanje," nam je ob novici, da je postal Najbolj seksi Slovenec, povedal Svit in priznal, da je glasovanje spremljal, a je bilo zanj to predvsem zabavna popestritev in ga ni jemal kot nekaj resnega: "Prijatelji in domači so seveda malo glasovali. Na snemanju smo vsake toliko odprli glasovanje, da bi videli, kako gre, smo pa vse skupaj jemali kot štos in ne preveč resno."

"Vse skupaj sem jemal zelo sproščeno in za zabavo. Tako da niti nisem razmišljal o tem, kdo bi bil 'najhujši' konkurent. Je bil pa Luka Dončić očitno zelo blizu," nam je v smehu povedal o konkurenci, hkrati pa dodal, da še ne ve, kakšna je nagrada, ki mu bo pripadla.