Najbolj seksi Slovenec je Svit Stefanija: 'Simpatično priznanje'

Ljubljana, 15. 12. 2025 15.01 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Klavdija Zver
Svit Stefanija

Na portalu Zadovoljna.si so ponovno izbrali Najbolj seksi Slovenca, naziv pa je po glasovanju bralcev pripadel igralcu Svitu Stefaniji. Kot nam je povedal, mu naziv pomeni predvsem lep kompliment s strani ljudi in ga vidi kot simpatično priznanje, prvi pa so čestitali soigralci iz serije Nemirna kri, kjer ga lahko spremljamo zadnje mesece.

Slovenci in Slovenke so ponovno izbrali najbolj seksi moškega. Letošnji laskavi naziv je po izboru bralcev portala Zadovoljna.si pripadel igralcu Svitu Stefaniji, ki zadnje mesece blesti v seriji Nemirna kri. V konkurenci, kjer so bili še Luka Dončić, Tomi Meglič, Magnifico, Ivan Trajkovič, Jurij Zrnec in Alen Podlesnik, je dobil največ glasov, kot nam je povedal, pa se mu je 'najhujši' konkurent zdel naš košarkarski zvezdnik.

Svit Stefanija je bil po izboru bralcev portala Zadovoljna.si izbran za Najbolj seksi Slovenca.
Svit Stefanija je bil po izboru bralcev portala Zadovoljna.si izbran za Najbolj seksi Slovenca.
FOTO: POP TV

"Predvsem lep kompliment s strani ljudi. Naziv vidim kot simpatično priznanje," nam je ob novici, da je postal Najbolj seksi Slovenec, povedal Svit in priznal, da je glasovanje spremljal, a je bilo zanj to predvsem zabavna popestritev in ga ni jemal kot nekaj resnega: "Prijatelji in domači so seveda malo glasovali. Na snemanju smo vsake toliko odprli glasovanje, da bi videli, kako gre, smo pa vse skupaj jemali kot štos in ne preveč resno."

"Vse skupaj sem jemal zelo sproščeno in za zabavo. Tako da niti nisem razmišljal o tem, kdo bi bil 'najhujši' konkurent. Je bil pa Luka Dončić očitno zelo blizu," nam je v smehu povedal o konkurenci, hkrati pa dodal, da še ne ve, kakšna je nagrada, ki mu bo pripadla.

Preberi še Kdo so letošnji kandidati za Najbolj seksi Slovenca leta 2025?

"Najprej sem dobil čestitke od soigralcev iz Nemirne krvi, zadnja dva tedna so me velikokrat zafrkavali na račun glasovanja. Ko sem izvedel, da sem bil izbran, sem bil predvsem zelo presenečen," pa je razkril, kdo je bil prvi, ki mu je čestital.

svit stefanija najbolj seksi slovenec naziv igralec

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pita zeljanica
15. 12. 2025 15.33
čestitke Svit, ponosni smo
Odgovori
0 0
24ur.com
