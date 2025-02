Najbolj seksi znanega Slovenca Jako Peterko so izstrelili v Ljubljanico

Nekoč so seksi moški dobili mesto na koledarju in nekaj lokalne slave, zdaj pa je zgodba zelo drugačna. "Nekdo, ki je prišel mimo in je to videl, si je mislil, da je s temi nekaj narobe, ker Ljubljanica je res tako lepo čista, da bi si človek res želel skočiti notri," se je pošalila radijska voditeljica in Jakovo dekle Kaja Kovačič. Ampak obljuba dela dolg. Jaka in njegovi radijski sodelavci so se odločili nadaljevati tradicijo lanskega zmagovalca, le način dostave voditelja v vodo so s skoka nadgradili na izstrelitev."Ko sem se usedel na top, je ves moj nasmeh odšel in postal sem nervozen," je dejal najbolj seksi znani Slovenec 2024 Jaka Peterka.

Veliko bolj pa je bil nad njegovim skokom navdušen najbolj seksi znani Slovenec 2023 Matic Herceg."Sedaj, če strokovno ocenim, kot mojster poletov v Ljubljanico, izbral si je najbolj mrzel dan, po mojem mnenju daleč naokoli in globok poklon in vsa čast, da je imel dovolj poguma." Navdušenja pa nista mogli skriti niti radijski voditeljici Nina Marčeta in Janja Balant."Zdaj je bolj seksi, ker se moški po navadi hvalijo, kaj bodo vse naredili, Jaka pa je dejansko naredil to, kar je rekel, da bo in pogum je zelo seksi," sta dejali."Mislim, da je globoko v sebi sedaj zelo vesel, da smo mu to pripravili, zaradi tega, ker je potem on izpadel toliko seksi," je povedala radijska voditeljica Ondina Kerec.