Najbolj seksi znani Slovenec 2023 bo za zmago plačal visoko ceno

Radijski voditelj Matic Herceg si bo v letu, ko bo nosil naziv najbolj seksi znanega Slovenca letošnjega leta, prizadeval za: "Mir, mir, mir na svetu in da bomo mali ljudje kot jaz iz Bilj pokazali svetu, da nekaj veljamo, da bo vsak dan slišan. Pa za nutrije," je v smehu dejal.

Letos so se poleg Matica za naziv borili še radijci Denis Avdić, Robert Roškar in Miha Deželak, žiranta šova Slovenija ima talent Andrej Škufca in Lado Bizovičar, televizijski voditelj Gregor Trebušak ter tekmovalca jubilejne 10. sezone Kmetija Tim Novak in Alen Ploj. Med nominiranci je bil tudi priljubljeni glasbenik Žan Serčič, ki je osvojil drugo mesto, ter nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je osvojil tretje mesto. "Smetana," jih je opisal Matic in dodal, da je presenečen, da je bil del takšnega nabora.

Naziva si v resnici ni želel, saj ta prihaja v paketu s kaznijo. Sodelavci, ki so mu pomagali pri uspešni kampanji, so mu namreč zadali visoko kazen. Januarja, ko bodo temperature Ljubljanice še posebej nizke, bo moral skočiti s Tromostovja. "Mislim, da je to glavni razlog, da sem postal številka ena v Sloveniji. Kar smo obljubili, bo treba narediti, čeprav me skrbi."