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Domača scena

Najbolj seksi znani Slovenec leta 2023 postal očka

Ljubljana, 11. 06. 2026 19.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Matic Herceg

Priljubljeni radijski voditelj Matic Herceg, ki je leta 2023 osvojil naziv najbolj seksi znanega Slovenca, ki ga vsako leto podeljuje portal Zadovoljna.si, je postal očka. S partnerko Kajo Klančar sta se razveselila sina Nika.

Matic Herceg je postal očka.
Matic Herceg je postal očka.
FOTO: Darja Tisu

Matic Herceg, ki ga slovenska javnost pozna kot radijskega voditelja in komentatorja spletne oddaje Kmetija: Cela štala, ki ste jo lahko spremljali na našem portalu 24ur.com, je prvič postal očka. Na družbenem omrežju Instagram sta s partnerko Kajo Klančar sporočila, da se jima je rodil sin, ki sta ga poimenovala Nik.

Priljubljeni radijski voditelj, ki z rojstvom prvorojenca vstopa v novo vlogo, je pred tremi leti pritegnil pozornost javnosti, ko je osvojil naziv najbolj seksi znanega Slovenca, ki ga vsako leto podeljuje portal Zadovoljna.si, ter zmago proslavil s skokom v reko Ljubljanico.

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