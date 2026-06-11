Najbolj seksi znani Slovenec leta 2023 postal očka

Matic Herceg, ki ga slovenska javnost pozna kot radijskega voditelja in komentatorja spletne oddaje Kmetija: Cela štala, ki ste jo lahko spremljali na našem portalu 24ur.com, je prvič postal očka. Na družbenem omrežju Instagram sta s partnerko Kajo Klančar sporočila, da se jima je rodil sin, ki sta ga poimenovala Nik.

Priljubljeni radijski voditelj, ki z rojstvom prvorojenca vstopa v novo vlogo, je pred tremi leti pritegnil pozornost javnosti, ko je osvojil naziv najbolj seksi znanega Slovenca, ki ga vsako leto podeljuje portal Zadovoljna.si, ter zmago proslavil s skokom v reko Ljubljanico.