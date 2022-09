Najbolj skrivnostne skrivalnice do sedaj: Kje je Avdić in zakaj se je skril?

V studiu sta tako sama ostala Jana Morelj in Miha Deželak, ki se že celo jutro sprašujeta, kje je Denis Avdić in predvsem zakaj se je skril. Avdić jima je je rekel, naj ga nikar ne iščejo in ga pustijo pri miru, a Jani in Deželaku izginotje ni dalo miru, zato sta sprožila iskalno akcijo. Skupaj s poslušalci sta odločena, da ga najdeta, kjerkoli se že skriva. Konec koncev Slovenija le ni tako velika, da bi za vedno ostal skrit.