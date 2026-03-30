Domača scena

'Najbolj te gane trenutek, ko prvič zaslišiš jok svojega otroka'

Ljubljana, 30. 03. 2026 09.59

Avtor:
Kaja Ahčin
Anja in Mojmir sta postala starša.

Trenutek, ko prvič v naročje dobiš svojega otroka, je za starše neprecenljiv. Takšne občutke je pred dobrim tednom dni prvič okusil tudi Mojmir Šiftar, ki se je s svojo drago Anjo razveselil sina. Vedno zaposleni MasterChef sodnik, ki trenutno snema novo sezono oddaje, obenem pa je na polno vpet v delo svoje restavracije, je samo za 24ur.com zaupal svoje prve občutke in razkril, kakšni so prvi dnevi v vlogi očeta.

Mojmir Šiftar in njegova žena Anja sta se pred dnevi razveselila svojega prvega otroka. Rodil se jima je sin, katerega ime sta nekaj časa skrivala pred javnostjo, zdaj pa sta se odločila, da bosta nekaj intime vseeno delila s svetom. O prvih občutkih, porodu in prvih trenutkih v troje smo se pogovarjali s priljubljenim MasterChef sodnikom.

Prvič si postal očka. Kakšni so občutki?

Občutki so res neprecenljivi – težko jih opišem z besedami. Je pa to zagotovo eno najlepših obdobij v mojem življenju.

Kako je vse skupaj potekalo? Si bil prisoten pri porodu? Te je kaj presenetilo?

Na srečo ravno tisti dan nismo snemali MasterChefa. Pri porodu sem bil prisoten od začetka do konca in to je izkušnja, ki je ne bi zamenjal za nič na svetu. Ves čas sem stal ob strani ženi, tako kot ona že leta stoji ob meni. Na sam potek sem bil kar pripravljen, a te kljub temu najbolj gane trenutek, ko prvič zaslišiš jok svojega otroka – to res ostane s tabo.

Zakaj sta se odločila za porod v ljubljanski porodnišnici?

Že od začetka sva vedela, da želiva nosečnost in porod prepustiti rokam izkušenega in strokovnega medicinskega osebja, zato je bila odločitev za Porodnišnico Ljubljana povsem naravna. Ob tej priložnosti bi se rada še posebej zahvalila vsem, ki so bili bolj intenzivno vključeni v potek nosečnosti – asist. dr. Davidu Lukanoviću, doc. dr. Nini Jančar in doc. dr. Renati Košir Pogačnik, pa tudi babicama Manji in Martini, ki sta poskrbeli, da je bil sicer zahteven porod čudovita izkušnja. Hvala tudi ekipi anestezistov, medicinskih sester in vsem ostalim, ki so res lepo poskrbeli za nas.

Novico o rojstvu je na družbenih omrežjih delila tvoja draga, ti pa še nisi objavil ničesar. Zakaj sta se tako odločila?

Iskreno, teden poroda je bil pri meni zelo intenziven tudi poslovno – zaključujemo snemanje nove sezone MasterChefa, dnevi so dolgi, začel se je ravno tudi Teden restavracij. Hkrati pa seveda želiš vsak prost trenutek nameniti novi družinici, zato Instagram preprosto ni bil v ospredju. Je pa pri nama Anja tista, ki je bolj doma na družbenih omrežjih – jaz ostajam bolj v svojem kuharskem svetu.

Imena še nista razkrila. Ostaja skrivnost?

Mislim, da so se že pojavila ugibanja – najin fant je Filip. Ko sva ga prvič prijela v naročje, sva vedela, da je to pravo ime zanj.

Kako potekajo vaši prvi skupni dnevi?

Naši dnevi so trenutno predvsem zelo čustveni – polni ljubezni, bližine in novih doživetij. Seveda je prisotno tudi nekaj neprespanih noči in lovljenja ritma, ampak to je del te zgodbe.

Kakšen očka boš? Bosta imela s sinom kakšne posebne rituale?

Trudil se bom biti prisoten, podporen in predvsem dober oče. Rituali pa bodo prišli spontano. Za začetek naju čaka kar nekaj pravljic, ki sva jih dobila v dar in jih bova s Filipom z veseljem prebirala.

Kdaj mu boš predstavil svoj svet kulinarike?

Tega se res zelo veselim. Komaj čakam, da pride čas, ko bo začel odkrivati pravo hrano. To bo tudi priložnost, da se še sam poglobim v ustvarjanje receptov za najmlajše – in seveda v "plating" na otroškem stolčku (nasmeh).

mojmir šiftar anja šiftar otrok izkušnja sin filip kulinarika oče

