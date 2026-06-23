Najboljša predstava Kralj Lear, Borštnikov prstan Alešu Valiču

"S svojo umetniško integriteto, izjemno izrazno širino ter prepoznavno igralsko poetiko je ustvaril eno najobsežnejših in najbolj raznovrstnih igralskih poti svoje generacije," je v utemeljitvi zapisala žirija za podelitev Borštnikovega prstana. Aleš Valič, ki je svojo poklicno pot začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, nato pa med drugim postal eden ključnih igralcev ljubljanske Drame, je prejel najvišje slovensko igralsko priznanje za svoj izjemni igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje.
Prstan mu je na nedeljski zaključni slovesnosti 61. Festivala Borštnikovo srečanje izročila lanska dobitnica te nagrade Nataša Barbara Gračner, ki se mu je med drugim zahvalila za ljubezen do jezika. Kot je dejal sam, je bilo gledališče zanj vedno posvečen prostor. "Mislim, da me je izbral pravi poklic," je dejal ob prejemu nagrade.
Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo je žirija prisodila uprizoritvi Kralj Lear v režiji Jerneja Lorencija v produkciji Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana. Lorenci je prejel tudi nagrado za režijo, koreograf Gregor Luštek za odrski gib, Janez Škof za vlogo Kralja Leara, Timon Šturbej za vlogo Edgarja in mlada igralka Mina Švajger za vlogo Regan v tej uprizoritvi. Nagrade za igro sta prejeli še Marjuta Slamič in Ana Facchini za vlogi v uprizoritvi 1973 v produkciji SNG Nova Gorica in GO! 2025 - Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica, slednja tudi za vlogo v uprizoritvi Anhovo.
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