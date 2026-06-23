Najboljša predstava Kralj Lear, Borštnikov prstan Alešu Valiču

"S svojo umetniško integriteto, izjemno izrazno širino ter prepoznavno igralsko poetiko je ustvaril eno najobsežnejših in najbolj raznovrstnih igralskih poti svoje generacije," je v utemeljitvi zapisala žirija za podelitev Borštnikovega prstana. Aleš Valič, ki je svojo poklicno pot začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, nato pa med drugim postal eden ključnih igralcev ljubljanske Drame, je prejel najvišje slovensko igralsko priznanje za svoj izjemni igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Aleš Valič je prejemnik Borštnikovega prstana Bobo

Aleš Valič je prejemnik Borštnikovega prstana Bobo

Aleš Valič je prejemnik Borštnikovega prstana Bobo

Aleš Valič je prejemnik Borštnikovega prstana Bobo

Aleš Valič je prejemnik Borštnikovega prstana Bobo

Aleš Valič je prejemnik Borštnikovega prstana Bobo











Prstan mu je na nedeljski zaključni slovesnosti 61. Festivala Borštnikovo srečanje izročila lanska dobitnica te nagrade Nataša Barbara Gračner, ki se mu je med drugim zahvalila za ljubezen do jezika. Kot je dejal sam, je bilo gledališče zanj vedno posvečen prostor. "Mislim, da me je izbral pravi poklic," je dejal ob prejemu nagrade.

61. Festival Borštnikovo srečanje FOTO: Bobo