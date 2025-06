Najboljši igralci dobili posebne nagrade Špas Teatra

V prijetnem ambientu družinskega ranča nad Staro Vrhniko so se sinoči najbolj priljubljeni igralci sezone razveselili špaskotov.

"Znam dobro delati. Ne vem, kaj naj rečem. Pridite pogledat Posle pod krinko jeseni v Špas Teater in se prepričajte, če sem res vreden nagrade ali ne," nam je povedal igralec Matej Zemljič.

"Jaz sicer res nisem pričakoval. Fajn se imamo in to se čuti," pa je povedal Mario Ćulibrk, ki je prav tako prejel nagrado, Jure Karas pa je dodal: "Celo pot je govoril, da bomo to dobili."

"Zelo smo veseli, da ljudje v velikem številu glasujejo, hkrati pa se mi zdi, da je to potrditev za igralce," pa nam je povedala direktorica Špas Teatra Urša Alič.

Na pikniku vrhunskih komedijantov je bilo iskanje resnega sogovornika precejšen zalogaj.

"Piknik, lušten...Poniji, kozice. Jernej je tudi tukaj, samo njega nikoli ne vabimo, to je problem. On se pač prikaže, ker živi tukaj," pa se je pošalil Domen Valič.

Ja - ekipa si po rekordni sezoni 408-ih predstav zasluži počitnice.

"Večinoma sem prost in bom veliko potoval, bral knjige in delal nič," nam je o poletnih načrtih povedal Zemljič, Valič pa: "Samo skrolal bom po telefonu. Tisti občutek, ko samo gledaš na na telefon in nimaš slabe vesti."