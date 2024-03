Najboljši komiki občinstvo zabavali s tremi večeri StandApa

Vlogo gostitelja in motivatorja ekipe slovenskih stand up komikov je ta konec tedna že tretjič prevzel Vid Valič. Na odru Španskih borcev se bo nocoj končal tridnevni maraton smeha, komiki pa so zanj pripravili svoj 20-minutni jagodni izbor.

Vid Valič, Sašo Stare, Boris Kobal, Aleš Novak in Martina Ipša so se na odru Španskih borcev znova združili in predstavili svoj najboljši stand up material. Zbrane so zabavali kar tri večere, poleg omenjenih pa so nastopili še Aleksander Pozvek (sicer tudi novinar naše oddaje Svet na Kanalu A), Rok Škrlep, Boštjan Meglič - Peška, Rok Bohinc, Alen Borišek, Željko Čakarević, David Gorinšek, Vinko Šimek, Alen Mastnak in Dino Kapetanović.

"15 komikov in komičark pride s svojim najboljšim materialom, načeloma komiki že tako nastopamo z najboljšim materialom, ampak mi to naredimo zato, da to tudi posnamemo, da lahko tudi ljudje, ki na to ne hodijo v živo, doma pogledajo in si rečejo, da bi morali enkrat v živo priti pogledat," pravi Vid Valič, ki je tudi med organizatorji tridnevnega dogodka. Igralec in komik razkriva, da je prehod med šalami, kar je bistvo stand up dogodkov, najboljši, medtem ko ljudje ploskajo, in dodaja, da je še bolj pomembno, da komik za takšno predstavo, kot so bili trije večeri StandApa, v določenem časovnem obdobju res zbere svoj najboljši material in ga strne v 20 minut, ki so mu na voljo na odru. Kaj pa teme, ki so najbolj aktualne? "To so tiste, s katerimi se poistovetijo, najbolj široka pa so moško-ženski odnosi, še posebej, če komiki ponudimo nek novi zorni kot. Veliko vicev na to temo smo že videli, zato mora biti nekaj aktualnega in modernega. Takrat imaš občinstvo v pesti," odgovarja Vid.

David Gorinšek bi sebe kot komika opisal kot divjega, a nežnega: "Rad hitro govorim, rad imam močne besede in grobo govorim, kljub temu pa ne mislim nič slabega. Predstavi me pripovedovanje zgodb, tisto, kar se mi je zgodilo. To najlažje procesiram. Že ko sem se s prijatelji pogovarjal o teh zgodbah, sem vedel, v katero smer grejo, da bodo smešne. Pripovedovanje zgodb me mogoče malo definira." Ob tem dodaja, da sam nima neke priljubljene teme, o kateri bi koval šale, na StandApu je pripovedoval zgodbo s policisti, ki se mu je zgodila, pripravlja pa tudi material, kjer govori o nogometu in njihovih tiskovnih konferencah. Kaj pa je trenutno Slovencem najbolj smešno? "Sami sebi. Imamo to kapaciteto kot narod, da vzamemo šalo na svoj račun. Slovenija ima kulturo na dokaj visokem nivoju."

Kakšen komik pa je Željko Čakarević-Željkić? "Nesramen, nesramen, nesramen in nesramen, po nekaterih komentarjih na internetu pa me je treba tudi deportirati," o sebi pravi komik in nadaljuje: "Prepovedati, izgnati, razžagati na pol, zažgati, vsaj sodeč po tistem, kar pravijo nekateri." Tudi on pravi, da je ljudem v občinstvu zmeraj smešno, če se sami prepoznajo v neki šali. "Na Štajerskem se prepoznajo v alkoholu, v Ljubljani na gejevske fore, čisto odvisno, vsak ima svoje," opisuje svoja opažanja komik, ki pravi, da ima najraje črni humor. Za dogodek, kot je StandAp, pravi, da je nagrada za celoletno delo in čisti užitek za vse, ki stopijo na oder in tudi tiste, ki so pod njim.

Kaj 20 minut najboljšega materiala pove o Roku Bohincu kot komiku? "Da sem oče, da me otrok malo frustrira in ne vem čisto točno, kaj delam in da sem malo ogaben," pravi Bohinc in dodaja, da material zelo hitro nabere in napiše, to pa počne okrog četrte ure zjutraj, ko nazaj uspava otroka in ker ne more znova zaspati, svoje frustracije da v nov material. "Ljudje se lahko smejijo na moj račun in videti je, da jih to zelo zabava," pravi in dodaja, da medosebni odnosi ostajajo tematika, ki Slovence zelo zabava, všeč so jim črni humor in starševske frustracije.

