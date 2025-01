Najlepša Slovenka postala 26-letna Sežanka Amadea Zupan

Nova Miss Slovenije je postala 26-letna Amadea Zupan iz Sežane. Druga spremljevalka je postala Neja Prosenjak , prva spremljevalka pa Katja Zver . Na finalni prireditvi je bilo podeljenih sedem nazivov. Poleg glavnega naslova in prvih dveh spremljevalk so okronali še Miss Slovenskih novic ( Helena Pokeržnik ), Miss osebnosti (Katja Zver), Miss fotogeničnosti ( Tara Tofaj ) in Miss simpatičnosti ( Katja Omerzel in Tjaša Žnidaršič ). Finalistke Miss Slovenije so se predstavile v treh izhodih. V drugem izhodu so nosile športna oblačila, v tretjem pa so se sprehodile v večernih oblekah in odgovarjale na vprašanja strokovne žirije.

Zmagovalka je priznala, da je bila ob razglasitvi precej šokirana, saj da zmage ni pričakovala, ker so okoli nje stala izjemna dekleta. "Nepopisljiva sreča. V bistvu niti še ne znam ubesediti vseh občutkov," je dejala in dodala, da se neizmerno veseli leta, ki jo čaka ter vseh dogodkov, ki se jih bo udeležila in ljudi, ki jih bo spoznala ter z njimi sodelovala. Sežančanka verjame, da sta jo do zmage pripeljala: "Pristnost in ljubezen do projekta. Do tega, kar pokuša povedati javnosti, za to, kar se zavzema in za to, kar se bom zavzemala tudi sama." Na koncu je poudarila, da jo je tekmovanje naučilo, da mora verjeti sama vase, biti samozavestna, a hkrati odprta za kritiko, saj ta omogoča rast in pa gledati na svet pozitivno.

Med izhodi so prireditev popestrili številni glasbeni gostje; Bepop, skupina, ki s svojimi energičnimi nastopi in nepozabnimi hiti navdušuje že več kot 20 let, Marko Vozelj, eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev, znan po svojih čustvenih baladah in energičnih nastopih in Regina, kraljica slovenskih odrov in ikona pop glasbe, ki očara s svojimi večnimi uspešnicami in edinstveno karizmo.