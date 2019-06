'Najlepše rojstnodnevno darilo prišlo nekoliko prej'

"Najboljše darilo za moj rojstni dan je prišlo nekoliko prej in mi za vedno spremenilo življenje. Hvala vsem, ki mi že od jutra pošiljate voščila in lepe želje," je na Instagramu ob torto za 28. rojstni dan zapisal pevecIsaac Palma, ki ga je Slovenija spoznala po nastopu v šovu Slovenija ima talent. V naročju pestuje hčerko Isabello, za katero je bil do zvezd srečen že pred dnevi, ko se je rodila.

"Tukaj me imaš, ljubezen moja! Zaljubljen sem vate, si nova in tako čista dušica in pripravljen sem dati vse, da odrasteš v dobro in srečno osebo. Že kot otroka so me učili, da z ljubeznijo in v ljubezni uspemo v vsem. Isabella, tako kratek čas te imava in že te ljubiva z vso močjo. Hvala, da si prišla v najino življenje," je ganjeno zapisal ob hčerkinem rojstvu.

Palma je nedavno posnel novo pesem s hrvaško skupino Vigor, v pesmi Šatori pa svoj verz zapel v španščini, z BQLinNiko Zorjan, pa so posneli tudi hrvaško različico pesmiVroče.