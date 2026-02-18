Naslovnica
Domača scena

Namesto k dekletom v Slovenijo Dončić z očetom odpotoval v Mehiko

Ljubljana, 18. 02. 2026 11.39

Avtor:
E.K.
Luka Dončić

Luka Dončić je izkoristil premor med tekmami in se namesto v Slovenijo k svojim dekletom odpravil v Mehiko. Tam uživa v družbi očeta Saša, moči za nadaljevanje sezone pa si med drugim nabira z ribolovom. Košarkar je na družbenem omrežju delil fotografijo svojega gromozanskega ulova, oboževalci pa so ga ujeli tudi med zabavo v eni od tamkajšnjih restavracij. Zakaj se tokrat ni odločil za obisk domovine, so se na družbenih omrežjih spraševali njegovi navijači. "Zakaj z njim ni njegove družine," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, drugi pa je dodal: "Mislil sem, da je odšel v Slovenijo."

Luka Dončić si je med premorom med košarkarskimi tekmami privoščil kratek oddih v Mehiki. Zvezdnik, ki je v začetku decembra drugič postal očka, se tokrat ni odločil za obisk svojih deklet, ki se po rojstvu malčice Olivie še vedno nahajajo v Sloveniji, temveč se je v Severno Ameriko odpravil s svojim očetom, Sašo Dončićem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Športnik ima že dlje časa tradicijo, da medsezonski premor izkoristi za skok v Mehiko, kjer pa mu je načeloma družbo delala zaročenka Anamaria Goltes, ki se trenutno še vedno nahaja v domovini.

Preberi še Anamaria Goltes presenetila s fotografijo v kopalkah

Manekenka, ki je sicer doslej skrbno skrivala svojo zasebnost, je v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih večkrat delila utrinke vsakdanjega življenja, pred kratkim pa je sledilce presenetila tudi s fotografijo v kopalkah, na kateri je videti, da je le nekaj mesecev po porodu že v izvrstni formi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

28-letnik si tako moči pred nadaljevanjem sezone, po premoru zaradi tekme zvezd, nabira s sproščanjem ob ribarjenju, oboževalci pa so ga ujeli tudi v eni od tamkajšnjih restavracij, kjer se je zabaval skupaj z očetom.

Luka Dončić oddih košarka ribičija Mehika

Pustni torek v maskah preživeli številni slovenski estradniki

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gr rg
18. 02. 2026 12.21
V SLO se nebi spočil😂
Odgovori
0 0
VELIMIROVICH
18. 02. 2026 12.20
Govori se ze nekaj casa, da med Anamarijo in Lukatom skripa zveza te clanki potrjujejo to.
Odgovori
0 0
inside1
18. 02. 2026 12.13
ta stari Dončič tudi samo okoli kroži. se zdi, da je njegova partnerica z otrokom več ali manj skoz sama doma.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
18. 02. 2026 11.59
Pametno kva bo v tej zimi delal. Mehika je zakon.Tequila sunrise.... viva la Mexico
Odgovori
+3
4 1
3320.
18. 02. 2026 12.17
Pa dobra ribičija, top.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
18. 02. 2026 12.20
pa litri Corone in Acapulco golda na tone
Odgovori
0 0
bibaleze
