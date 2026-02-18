Namesto k dekletom v Slovenijo Dončić z očetom odpotoval v Mehiko

Luka Dončić si je med premorom med košarkarskimi tekmami privoščil kratek oddih v Mehiki. Zvezdnik, ki je v začetku decembra drugič postal očka, se tokrat ni odločil za obisk svojih deklet, ki se po rojstvu malčice Olivie še vedno nahajajo v Sloveniji, temveč se je v Severno Ameriko odpravil s svojim očetom, Sašo Dončićem.
Športnik ima že dlje časa tradicijo, da medsezonski premor izkoristi za skok v Mehiko, kjer pa mu je načeloma družbo delala zaročenka Anamaria Goltes, ki se trenutno še vedno nahaja v domovini.
Manekenka, ki je sicer doslej skrbno skrivala svojo zasebnost, je v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih večkrat delila utrinke vsakdanjega življenja, pred kratkim pa je sledilce presenetila tudi s fotografijo v kopalkah, na kateri je videti, da je le nekaj mesecev po porodu že v izvrstni formi.
28-letnik si tako moči pred nadaljevanjem sezone, po premoru zaradi tekme zvezd, nabira s sproščanjem ob ribarjenju, oboževalci pa so ga ujeli tudi v eni od tamkajšnjih restavracij, kjer se je zabaval skupaj z očetom.
