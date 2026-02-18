Namesto k dekletom v Slovenijo Dončić z očetom odpotoval v Mehiko

Luka Dončić je izkoristil premor med tekmami in se namesto v Slovenijo k svojim dekletom odpravil v Mehiko. Tam uživa v družbi očeta Saša, moči za nadaljevanje sezone pa si med drugim nabira z ribolovom. Košarkar je na družbenem omrežju delil fotografijo svojega gromozanskega ulova, oboževalci pa so ga ujeli tudi med zabavo v eni od tamkajšnjih restavracij. Zakaj se tokrat ni odločil za obisk domovine, so se na družbenih omrežjih spraševali njegovi navijači. "Zakaj z njim ni njegove družine," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, drugi pa je dodal: "Mislil sem, da je odšel v Slovenijo."