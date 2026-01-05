Naslovnica
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?

Ljubljana, 05. 01. 2026 19.57 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A. J. Alen Podlesnik
Znani

Pa smo ga dočakali: zapadel je prvi sneg, pobelil januarsko jutro in zimi dodal čarobno piko na i. Medtem ko bo večina Slovencev tako uživala v zimski idili, so se nekateri znani obrazi z domače scene odpravili raje v tople kraje. "Razglednico" so nam poslali Sebastian, Ana Klašnja, Ondina Kerec ter Astrid in Tomaž Zupančič. Kam so odpotovali?

Vsakoletna zimska idila prinese s seboj tudi tradicionalne "romarje", ki lopato za kidanje snega veliko raje zamenjajo za kovček in se odpravijo v tople kraje. Med ljubitelji višjih temperatur so seveda tudi številni znani obrazi - Ana Klašnja je denimo v novo leto tokrat skočila kar na tajski plaži.

"Prvič sem preživela novo leto na toplem, v bistvu kar neposredno na plaži. Nikoli ni bilo priložnosti, da bi za novo leto pobegnila na toplo, letos pa sem po božiču odletela na Tajsko. Tukaj sem bila že večkrat v poletnih mesecih, prepotovala in raziskovala državo, letos pa sem šla z namenom, da se spočijem, dobro jem, pa tudi zmerno treniram in se naužijem sonca," je povedala balerina, ki obožuje tajsko hrano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sebastian, ki je prepotoval že več kot šestdeset držav, pa trenutno v Kambodži raziskuje starodavne templje. "To, da novo leto pričakam ob morju, pod palmami in ob visokih temperaturah, je pa zdaj že res stalna praksa," se pošali Sebastian, ki to vsako leto združi s svojim rojstnim dnem - 4. januarja. "Po napornem letu, številnih obveznostih in hitrem tempu, se na koncu obdarim - po mojem mnenju z najlepšim darilom - potovanjem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In ker je obkljukal že ogromno držav po svetu na svojem seznamu, mu ni ostalo prav veliko izbire - v Kambodži še ni bil nikoli. "Zdaj, ko sem tu, lahko potrdim: je res neverjetna država, s pestro zgodovino in neverjetno kulturo. Prebivalci so ustrežljivi in prijazni."

V takšnih primerih se je vredno v državo še kdaj vrniti, se strinja igralka Ondina Kerec, ki preživlja že drugi januar zapored na Kanarskih otokih. "Mislim, da bom šla tudi tretjič in četrtič in še petič ... Odločitev pa je bila sila preprosta: zaželela sem si višjih temperatur." Na otoku je prijetnih štiriindvajset stopinj in neprestano sonce, doda Ondina, ki je na oddihu s prijateljico in soigralko Lucijo Harum. "In niti slučajno ne obžalujem, da zamujam doma zimsko idilo, še z večjim veseljem objavim na družbenih omrežjih kakšno sliko plaže," se pošali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slabe vesti pred "pobegom" v tople kraje nima niti glasbenica Astrid, ki se te dni s partnerjem Tomažem Zupančičem iz zasedbe Mrfy potepa po španskem otoku Lanzarote. "Odločila sva se, da najameva avto in na takšen način zdaj raziskujeva otok. Pokrajina je res lepa," nam je zaupala Astrid - kljub temu da imata bolj deževno vreme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob misli na dom pa se ji nič ne toži po snegu in nizkih temperaturah, pogreša zgolj: "Svoje punce. Moje mačke in hčerko."

Zabavni spodrsljaji redakcije POP IN

