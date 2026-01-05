Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?

Vsakoletna zimska idila prinese s seboj tudi tradicionalne "romarje", ki lopato za kidanje snega veliko raje zamenjajo za kovček in se odpravijo v tople kraje. Med ljubitelji višjih temperatur so seveda tudi številni znani obrazi - Ana Klašnja je denimo v novo leto tokrat skočila kar na tajski plaži. "Prvič sem preživela novo leto na toplem, v bistvu kar neposredno na plaži. Nikoli ni bilo priložnosti, da bi za novo leto pobegnila na toplo, letos pa sem po božiču odletela na Tajsko. Tukaj sem bila že večkrat v poletnih mesecih, prepotovala in raziskovala državo, letos pa sem šla z namenom, da se spočijem, dobro jem, pa tudi zmerno treniram in se naužijem sonca," je povedala balerina, ki obožuje tajsko hrano.

Sebastian, ki je prepotoval že več kot šestdeset držav, pa trenutno v Kambodži raziskuje starodavne templje. "To, da novo leto pričakam ob morju, pod palmami in ob visokih temperaturah, je pa zdaj že res stalna praksa," se pošali Sebastian, ki to vsako leto združi s svojim rojstnim dnem - 4. januarja. "Po napornem letu, številnih obveznostih in hitrem tempu, se na koncu obdarim - po mojem mnenju z najlepšim darilom - potovanjem."

In ker je obkljukal že ogromno držav po svetu na svojem seznamu, mu ni ostalo prav veliko izbire - v Kambodži še ni bil nikoli. "Zdaj, ko sem tu, lahko potrdim: je res neverjetna država, s pestro zgodovino in neverjetno kulturo. Prebivalci so ustrežljivi in prijazni." V takšnih primerih se je vredno v državo še kdaj vrniti, se strinja igralka Ondina Kerec, ki preživlja že drugi januar zapored na Kanarskih otokih. "Mislim, da bom šla tudi tretjič in četrtič in še petič ... Odločitev pa je bila sila preprosta: zaželela sem si višjih temperatur." Na otoku je prijetnih štiriindvajset stopinj in neprestano sonce, doda Ondina, ki je na oddihu s prijateljico in soigralko Lucijo Harum. "In niti slučajno ne obžalujem, da zamujam doma zimsko idilo, še z večjim veseljem objavim na družbenih omrežjih kakšno sliko plaže," se pošali.

Slabe vesti pred "pobegom" v tople kraje nima niti glasbenica Astrid, ki se te dni s partnerjem Tomažem Zupančičem iz zasedbe Mrfy potepa po španskem otoku Lanzarote. "Odločila sva se, da najameva avto in na takšen način zdaj raziskujeva otok. Pokrajina je res lepa," nam je zaupala Astrid - kljub temu da imata bolj deževno vreme.

