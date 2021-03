Naš fotograf v objektiv ujel hollywoodsko produkcijo na Krvavcu

"Na najvišji točki smučišča Krvavec, Zvohu, kjer smučarji zaključijo pot z dvosedežnico, se cel dan zbirajo smučarji, ki jih je na bele strmine poklical prečudovit sončen dan. Med njimi vsake toliko časa završi, mnogi fotografirajo, tu pa tam kdo pripomni - Naomi Watts, igralkino ime pa se pojavlja tudi med tistimi, ki pod smučiščem čakajo na prevoz s sedežnico. Čeprav je pogled na soesdnji hribček jasen, je območje, kjer ustvarja produkcija, zavarovano in ni dostopno. Vidita se dva črna šotora, številčna ekipa, snežni top, žal pa igralke ni videti," je za naš portal povedala bralka, ki nas je obvestila, da smučarji lahko vidijo, kjer se snema hollywoodski film, v katerem je glavno vlogo prevzela britanska igralka Naomi Watts.

Epidemija je prinesla nova pravila in s tem tudi nenehno nošenje obraznih mask. Na snemanju filma na Krvavcu, ekipa pridno upošteva vse epidemiološke ukrepe. Po tem, ko nam je bralka sporočila, da se s smučišča lepo vidijo šotori ameriške produkcije in da se smučarji sprašujejo, če bodo lahko videli tudi Naomi, smo tja poslali našega fotografa. V svoj objektiv je ujel kar nekaj dogajanja in med drugim tudi skrivnostno plavolasko.

A žal tudi po iskanju informacij, kdo naj bi bila plavolaska, tega nismo izvedeli. Na Krvavcu se je namreč šušljalo, da naj bi šlo prav za Naomi, ker je bila plavolaska tista, ki je prva zapustila snemanje filma (kar je značilno za zvezdnike), poleg tega se je večino časa zadrževala v šotoru. Za enkrat neznana plavolaska, ki bi lahko bila tudi Naomi, je imela oblečeno dolgo sivo bundo znamke parajumpers. Kot je hiter skos na splet povedal, takšna bunda stane slabih 500 evrov.

Kaj pa menite vi, je plavolaska na fotografijah Naomi ali ne?