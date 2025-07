Naš novinar Dino Subašić se je zaročil z voditeljico Valentino Plaskan

Dino Subašić je pokleknil in za roko prosil svojo izbranko Valentino Plaskan . Romantična zaroka se je zgodila med njunim oddihom na Malti, kjer sta z ladjico obiskala tudi otok Gozo. "Dneva in trenutka, ko sem šel na kolena, nisem zares izbiral – odkar sem Valentino prvič videl, bi bil vsak trenutek pravi. Bilo je na zadnji dan najinega potovanja po Malti, ko sva se odločila, da ujameva še zadnji trajekt na otok Gozo. Med vožnjo domov po večerji sem kar nekje ustavil avto, pokleknil pred njo in jo zaprosil. Najtežji del je bilo skrivanje prstana – še dobro, da je safir eden najbolj trdih kamnov, saj je moral čez marsikaj, da sem ga dobro skril," nam je zaupal Dino.

Prstan je Dino s seboj nosil dlje časa in čakal na popoln trenutek, a da bo do zaroke prišlo, je vedel že od samega začetka. "Tisto noč, ko sva se prvič po poroki skupnega prijatelja, kjer sva se spoznala pred nekaj leti, ponovno srečala v bolj sproščenem vzdušju in to ravno na Valentinovo, sem začutil, da je to to. Valentina je moj dom, z njo sem doma, kjerkoli že sva. Kaj takega se zgodi enkrat v življenju. Če sploh. In hvaležen sem, da lahko živiva nekaj tako presežnega in zemeljskega hkrati," je dejal.

Novinar našega portala pravi, da je v trenutku vedel, da je Valentina 'tista prava'. Bodočo nevesto je s svojo gesto močno presenetil, kljub temu pa nad svojim odgovorom ni imela nikakršnih pomislekov. "Res je, bila sem popolnoma presenečena – čeprav sva veliko govorila o skupni prihodnosti, nisem pričakovala, da se bo zgodilo ravno takrat. Morda je krivo to, da sem nehote izdala, da mi je Gozo zaradi svoje bogate duhovne zapuščine, povezane predvsem z arhetipom ženske energije, ki ga pooseblja prazgodovinski tempelj Ggantija, starejši od egipčanskih piramid, energetsko zelo blizu, zato je bil trenutek popoln. Bila sva sama, sredi tišine otoka, in prav ta intimnost nama je največ pomenila. V svetu, polnem šuma, tako miselnega kot energetskega, ki nas prevečkrat sili v življenje, ki ni v skladu z našimi poslanstvi, so ljudje, ki nas neizprosno spodbujajo, da smo to, kar smo, redkost. Čeprav sem bila presenečena, za trenutek nisem razmišljala, kaj bo moj odgovor," se posebnega dne spominja Valentina.

Presenečenje mu je vseskozi uspelo dobro skriti. Valentina zaroke ni pričakovala. "Ne, res ne. In to je bila najlepša plat. Dino zna presenetiti z ravno pravšnjo mero nežnosti in poguma. Pogledal me je tako, kot da me vidi že ves čas – ne le z očmi, temveč s srcem. Ko je pokleknil, sem začutila, da sva oba pripravljena. (smeh). Ne na romantično fotografijo, ampak na pot," je dejala.

Zaljubljenca povezujejo številni hobiji ter tudi dva kosmatinca. "Velikokrat se najdeva na presečišču dokumentarnega in umetniškega – to je najina najljubša cona. In najlepši del: lahko se zabavava, brez da bi izgubila spoštovanje do dela, ki ga opravljava. Sva tudi pasja starša – najini hrtica Lima in čivava Melona nama vsak dan znova pokažeta, kako pomembna je prisotnost. Učita naju potrpežljivosti, nežnosti in ritma, ki ni vedno "urbano učinkovit". Pa vendar – ravno to je priprava na vse, kar si želiva v prihodnosti. Tudi otrok. Oba čutiva, da bova dobra starša, ker se drug ob drugem znava najprej igrati, hkrati pa tudi ustvarjati prostor drug za drugega, kadar življenje pokaže zobe," je povedala Valentina.

"Zabavava se in delava skupaj. Odkar sva se spoznala, sva drug drugemu kot družina, Valentina bo izjemna mama. To sem videl takoj, ko sem spoznal Limo in Melono. Najboljša prijatelja sva, skupaj igrava, pojeva, bereva, kuhava, uživava v raziskovanju kulinarike, slikava ... Nazadnje sva bila skupaj na slikarski koloniji v Beli krajini, od koder prihajam. Valentinina slika, ki jo je navdihnilo belokranjsko zelenje in tišina, me je pustila brez besed; no, ni ne prvič ne zadnjič: vsestranska umetnica je," je dodal Dino.