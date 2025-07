Naš novinar in komentator Stropnik delil še nevidene utrinke s poroke

Naš novinar in komentator David Stropnik je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram s sledilci delil posnetek, v katerega je vključil še nevidene utrinke s poroke, na kateri sta si s partnerico Petro Hlebš Stropnik dahnila usodni da. "Dan, ki si ga bova zapomnila," je zapisal pod kompilacijo romantičnih prizorov.

Športni navdušenec nam je že pred tednom dni zaupal, da sta se z izbranko poročila v Dolomitih, njuna poroka pa da je bila 'elopement' v precej poseben in na srečo še samoten del gora, ki ga oba obožujeta. "Nisva imela glasbenikov, a če sva med ptičjim petjem in brenčanjem čebel dobro prisluhnila, sva slišala, kako je veter šepetal: 'Vedno bosta skupaj ...' In tega v dvoranah, uradih, cerkvah pač ni ..."