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Lovec Viktor brez dirkalnika prehitel našo ekipo Formule 1

Ljubljana, 30. 09. 2026 14.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Lovec Viktor brez dirkalnika prehitel našo ekipo Formule 1

Naša ekipa Formule 1 se je tokrat namesto ob dirkališču pomerila za kvizaško mizo in preverila kako dobro v resnici pozna enega najhitrejših športov na svetu. Voditeljica in novinarka Eva Koderman Pavc, komentator Aljaž Golčer ter strokovna komentatorja Jure Makovec in Andraž Zupančič so vedeli skoraj vse, a jim je pot do zmage prekrižal nekdo, ki dobro ve, kako premagovati tekmovalce. Lovec Viktor Zelj jih je s svojo ekipo ugnal za le dve točki.

Da naši poznavalci Formule 1 niso samo dobri v komentiranju dogajanja na dirkališču, so dokazali tudi na kvizu o poznavanju tega dirkaškega športa. Eva Koderman Pavc, Aljaž Golčer, Jure Makovec in Andraž Zupančič so se samozavestno lotili vprašanj in poznali skoraj vse odgovore. A na poti do prvega mesta jim je – tokrat sicer brez dirkalnika – stal eden in edini Viktor Zelj. Lovec iz kviza Na lovu, ki se kvizov rad udeležuje tudi v prostem času, se je tekmovanja po naključju udeležil s prijatelji in dokazal, da lovci očitno ostajajo težko premagljivi tudi zunaj televizijskega studia.

Lovec Viktor brez dirkalnika prehitel našo ekipo Formule 1
Lovec Viktor brez dirkalnika prehitel našo ekipo Formule 1
FOTO: osebni arhiv

"Res je bil eden bolj zabavnih večerov, vprašanja na kvizu niso bila pretežka, so pa bila kar razgibana, veliko smo se smejali. Na koncu smo morali priznati premoč Viktorju in zdaj vemo, da vse pohvale našim lovcem niso samoumevne," je povedal Aljaž Golčer, komentator formule 1 na Kanalu A in VOYO. Zmaga se jim je izmuznila za le dve točki, ob končnem razpletu pa jih je čakalo še eno spoznanje. "Šele na koncu, ko se nam je zmaga izmuznila iz rok za samo dve točki, smo ugotovili, da nas je praktično premagal sodelavec. Povabilo na povratno tekmo o poznavanju formule sprejmemo, samo povejte, kje in kdaj," je željna ponovnega obračuna dodala voditeljica in novinarka Eva Koderman Pavc.

Lovec Viktor brez dirkalnika prehitel našo ekipo Formule 1
Lovec Viktor brez dirkalnika prehitel našo ekipo Formule 1
FOTO: osebni arhiv

Z rezultatom je bil zadovoljen tudi Viktor, ki je moral vendarle upravičiti sloves lovca. "Prav krasno se je bilo pomeriti s profesionalci, ki formulo spremljajo iz prve vrste. Kviz je bil napet, ampak lovci smo morali upravičiti svoj sloves. Bi pa ekipo, ki ji mimogrede čestitam za vse dobre zgodbe z dirkaških vikendov, povabil na še en kviz, saj bi se z njimi z veseljem pomeril še enkrat," je povedal. Povabilo je torej sprejeto, po razliki dveh točk pa bo povratni obračun očitno še kako dobrodošel.

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Naša F1-ekipa bo svoje znanje že ta konec tedna znova uporabljala tam, kjer ga najbolj potrebuje – ob spremljanju velike nagrade Bahrajna. Vsi ljubitelji hitrosti boste lahko dogajanje spremljali na Kanalu A in VOYO. Če pa vas je ob njihovem tesnem porazu zamikalo, da bi svoje znanje preizkusili še sami in preverili, ali ste lahko kos Viktorju in drugim lovcem, vas čaka izziv v kvizu Na lovu. Očitno namreč velja: naši poznavalci Formule 1 so res hudi, lovci pa so pač lovci.

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