Naša smučarka Lila Lapanja je že srečala Snoop Dogga

Lila Lapanja je že na samem začetku zimskih olimpijskih iger, ki se odvijajo v Italiji, srečala sorojaka iz Kalifornije. Čeprav bo letos v slalomu zastopala slovenske barve, pa je zvezdnika, ki ima vlogo nekakšnega častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, srečala že na samem začetku, skupaj s Snoop Doggom pa je pozirala tudi za fotografijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

To je delila tudi na družbenem omrežju, ob njej pa pripisala: "Snoop Dogg zastopa Kalifornijo!" Lila je v Cortino prispela le za nekaj dni, saj bo slalom na sporedu v drugem delu olimpijskih iger, zato bo v tem času trenirala v Švici, nato pa se vrnila v Cortino, kjer bo skušala očetovi domovini prismučati čim boljši rezultat.

Lila Lapanja in Snoop Dogg ob odprtju zimskih olimpijskih iger 2026. FOTO: Instagram

Kot je za slovenske medije že večkrat poudarila, ji veliko pomeni, da je lahko del olimpijske reprezentance, saj so to bile vedno njene sanje, že ko je začela smučati kot majhna deklica, ob strani pa ji je vedno stal oče Vojko, ki je tudi trener.