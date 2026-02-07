Naslovnica
Domača scena

Naša smučarka Lila Lapanja je že srečala Snoop Dogga

Cortina, 07. 02. 2026 09.18 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
K.Z.
Lila Lapanja in Snoop Dogg ob odprtju zimskih olimpijskih iger 2026.

Smučarka Lila Lapanja, Kalifornijčanka slovenskih korenin, bo letos na zimskih olimpijskih igrah zastopala Slovenijo. Enaintridesetletnica je v Cortino, kjer se bo odvijala glavnina ženskega smučanja, pripotovala za nekaj dni, tam pa že na samem začetku srečala Snoop Dogga.

Lila Lapanja je že na samem začetku zimskih olimpijskih iger, ki se odvijajo v Italiji, srečala sorojaka iz Kalifornije. Čeprav bo letos v slalomu zastopala slovenske barve, pa je zvezdnika, ki ima vlogo nekakšnega častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, srečala že na samem začetku, skupaj s Snoop Doggom pa je pozirala tudi za fotografijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je delila tudi na družbenem omrežju, ob njej pa pripisala: "Snoop Dogg zastopa Kalifornijo!" Lila je v Cortino prispela le za nekaj dni, saj bo slalom na sporedu v drugem delu olimpijskih iger, zato bo v tem času trenirala v Švici, nato pa se vrnila v Cortino, kjer bo skušala očetovi domovini prismučati čim boljši rezultat.

FOTO: Instagram

Kot je za slovenske medije že večkrat poudarila, ji veliko pomeni, da je lahko del olimpijske reprezentance, saj so to bile vedno njene sanje, že ko je začela smučati kot majhna deklica, ob strani pa ji je vedno stal oče Vojko, ki je tudi trener.

Razlagalnik

Snoop Dogg, rojen kot Calvin Cordozar Broadus Jr., je ameriški reper, tekstopisec, medijska osebnost in igralec. Je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v hip-hop glasbi, znan po svojem edinstvenem flowu in sproščenem slogu. Svojo kariero je začel v zgodnjih devetdesetih letih in od takrat izdal številne uspešne albume ter sodeloval z mnogimi priznanimi glasbeniki. Poleg glasbe se je uveljavil tudi kot igralec, televizijski voditelj in podjetnik.

Zimske olimpijske igre so mednarodni športni dogodek, ki poteka vsaka štiri leta in združuje športnike iz vsega sveta, ki tekmujejo v zimskih športih. Ti vključujejo smučanje (alpsko, smučarski tek, skakalno smučanje, deskanje na snegu), drsanje (umetnostno drsanje, hitrostno drsanje, hitrostno drsanje v kratkem ovinku), hokej na ledu, biatlon, sankanje, bob in curling. Igre so prvič potekale leta 1924 v Chamonixu v Franciji, od leta 1994 pa potekajo ločeno od poletnih olimpijskih iger, običajno dve leti po njih.

Alpsko smučanje je veja smučanja, ki vključuje spuščanje po pobočju po vnaprej določeni progi, pri čemer se uporabljajo smuči in smučarski čevlji. Ključni elementi alpskega smučanja so hitrost, tehnika in nadzor nad zavoji. Glavne discipline v alpskem smučanju so slalom, veleslalom, smuk in superveleslalom, ki se razlikujejo po dolžini proge, postavitvi vrat (ovir) in zahtevnosti ter hitrosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
lila lapanja smučarka snoop dogg cortina zimske olimpijske igre

'Magnifico bi bil pravi človek, da zaigra Franceta Prešerna'

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
07. 02. 2026 10.40
A je sploh dosegla normo za OI?
Odgovori
0 0
JAZsemTI
07. 02. 2026 10.35
Prišla, vidla, selfija naredla.
Odgovori
0 0
Slash
07. 02. 2026 10.17
Mission completed ! Lahko gre kar domov. To je to.
Odgovori
+0
1 1
aljoteam
07. 02. 2026 10.03
Dolgocasni ste
Odgovori
0 0
ptuj.si
07. 02. 2026 10.03
Raje bi trenirala, da ne boš na 65. Mestu.
Odgovori
+0
1 1
proofreader
07. 02. 2026 09.57
Snoop ima rad snegec.
Odgovori
+1
1 0
dinozaver79
07. 02. 2026 09.55
to je pa tudi vse kar je dosegla n.a teh oi
Odgovori
+1
3 2
kinimod
07. 02. 2026 09.32
Kdo je to ?
Odgovori
-1
2 3
Rde?a pesa in hren
07. 02. 2026 09.46
To je drugi Didi, tisti spolni predator, ki sedaj ždi v zaporu. Taki sedaj iščejo prilike za bodoče "biznise"...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
