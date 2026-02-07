Naša smučarka Lila Lapanja je že srečala Snoop Dogga

Lila Lapanja je že na samem začetku zimskih olimpijskih iger, ki se odvijajo v Italiji, srečala sorojaka iz Kalifornije. Čeprav bo letos v slalomu zastopala slovenske barve, pa je zvezdnika, ki ima vlogo nekakšnega častnega trenerja ameriške olimpijske reprezentance, srečala že na samem začetku, skupaj s Snoop Doggom pa je pozirala tudi za fotografijo.
To je delila tudi na družbenem omrežju, ob njej pa pripisala: "Snoop Dogg zastopa Kalifornijo!" Lila je v Cortino prispela le za nekaj dni, saj bo slalom na sporedu v drugem delu olimpijskih iger, zato bo v tem času trenirala v Švici, nato pa se vrnila v Cortino, kjer bo skušala očetovi domovini prismučati čim boljši rezultat.
Kot je za slovenske medije že večkrat poudarila, ji veliko pomeni, da je lahko del olimpijske reprezentance, saj so to bile vedno njene sanje, že ko je začela smučati kot majhna deklica, ob strani pa ji je vedno stal oče Vojko, ki je tudi trener.
Snoop Dogg, rojen kot Calvin Cordozar Broadus Jr., je ameriški reper, tekstopisec, medijska osebnost in igralec. Je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v hip-hop glasbi, znan po svojem edinstvenem flowu in sproščenem slogu. Svojo kariero je začel v zgodnjih devetdesetih letih in od takrat izdal številne uspešne albume ter sodeloval z mnogimi priznanimi glasbeniki. Poleg glasbe se je uveljavil tudi kot igralec, televizijski voditelj in podjetnik.
Zimske olimpijske igre so mednarodni športni dogodek, ki poteka vsaka štiri leta in združuje športnike iz vsega sveta, ki tekmujejo v zimskih športih. Ti vključujejo smučanje (alpsko, smučarski tek, skakalno smučanje, deskanje na snegu), drsanje (umetnostno drsanje, hitrostno drsanje, hitrostno drsanje v kratkem ovinku), hokej na ledu, biatlon, sankanje, bob in curling. Igre so prvič potekale leta 1924 v Chamonixu v Franciji, od leta 1994 pa potekajo ločeno od poletnih olimpijskih iger, običajno dve leti po njih.
Alpsko smučanje je veja smučanja, ki vključuje spuščanje po pobočju po vnaprej določeni progi, pri čemer se uporabljajo smuči in smučarski čevlji. Ključni elementi alpskega smučanja so hitrost, tehnika in nadzor nad zavoji. Glavne discipline v alpskem smučanju so slalom, veleslalom, smuk in superveleslalom, ki se razlikujejo po dolžini proge, postavitvi vrat (ovir) in zahtevnosti ter hitrosti.
