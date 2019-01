Naši estradniki na fotografiji izpred desetih let in danes

Tokratni izziv na Instagarmu #10yearchallengeje obujanje spominov, in sicer gre tako, da na družbenih omrežjih deliš svojo fotografijo izpred desetih let in danes. Izziv je naletel na izjemen odziv pri svetovnih zvezdnikih, ki so svoje profile napolnili z zanimivimi in smešnimi fotografijami. No, nekateri so tudi pokazali, da se z leti niso prav dosti spremenili. Po njihovi poti pa so šli tudi nekateri naši obrazi iz sveta televizije, gledališča in glasbe.

Poglejte si, koliko so se oziroma se niso spremenili obrazi na naši slovenski sceni.

Tjaša Železnik, igralka

Tjaša je na Instagramu delila dve fotografiji, med katerima je 10 let razlike. Zanimivo je, da na obeh nosi enako barvo obleke in ima podobno pričesko. Pod fotografijo je bilo kar nekaj komentarjev, da je še vedno prava lepotica.