Naši estradniki v pustnih maskah: Ali nas sploh prepoznate?

Pust je čas, ko se lahko za en dan prelevimo, v kar želimo in čas, ko pojemo kakšen krof več. Naši estradniki so se tudi letos našemili v različne kostume. Eni so bili pri tem malo bolj izvirni kot drugi. Kdo pa je vas najbolj prepričal?

Zakonca Teja in Jani Jugovic, ki ju na družbenih omrežjih poznate pod imeni Cool Mamacita in Cool Fotr in ki ju bomo spomladi videli na plesnem parketu 4. sezone šova Zvezde plešejo, ter njuni otroci so se letos še posebej potrudili, saj so bili zelo usklajeni.