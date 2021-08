Naši košarkarji so se po prihodu z olimpijskih iger zabavali ob zvokih Severine

Vzdušje po uspešno zaključenih nastopih na letošnjih olimpijskih igrah ter podpisani donosni pogodbi Luke Dončića je vrelišče doseglo na zabavi, ki se je odvila na dvorcu Zemono. Naše športnike z izbrankami je glasbeno razvajala Severina, utrinke z druženja pa so delili na družbenih omrežjih.

Luka Dončić, ki je po prihodi iz Tokia z ekipo Mavericksov podpisal petletno pogodbo, vredno vrtoglavih 175 milijonov evrov, je imel s soigralci iz reprezentance mnogo razlogov za veselje. Končno so se namreč imeli priložnost sprostiti v družbi boljših polovic. Vzdušje na zabavi, ki je potekala v restavraciji kuharskega virtuoza Tomaža Kavčiča, je dodobro ogrela Severina.

Navdušenja nad priljubljeno hrvaško pevko prisotni niso mogli skriti. Tako se je na omrežju Instagram pojavilo kar nekaj fotografij in posnetkov, ki so nastali v noči, ki je bila zagotovo dolga in nepozabna.

Nekaj fotografij in posnetkov sta na Instagramu objavili tudi Adrijana Dimec, izbranka Žige Dimca, in Kaja Voglar, dekle Gregorja Hrovata. V Instagramovi zgodbi se je z visokim obiskom pohvalil tudi Kavčič, ki je v objektiv ujel Marka Cubana in Bobana Marjanovića.