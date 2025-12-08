Nasmejan Magnifico preživel Na Žaru z Ladom Bizovičarjem

Slovensko občinstvo potrebuje več tovrstnih vsebin, se strinjajo udeleženci Magnificovega žarjenja.

"Nekako je kar šlo. Nisem niti utrujen. V bistvu sem celo dobre volje," nam je povedal Magnifico.

"Zakaj se moramo smejati? Zato, da bomo dalj živeli, da se bomo počasneje starali, da bomo bolj zdravi," pa je dejala Desa Muck.

"Zelo sem bil vesel, ko sem videl, da si je brisal solze. Malo me je skrbelo, katere solze so to, ampak meni se je zelo, da so solze smeha," pa je na koncu povedal Lado Bizovičar.

Tovrstnega špikanja - celo na mnogo višjih obratih - je sicer prva med poslanci državnega zbora že vajena.

"Jaz sem se imela odlično, moram pa rečti, da sem takšnega žarjenja kar navajena. Ali pa malo drugačnega, tako da je bilo zabavno-kot v parlamentu," je dejala Urška Klakočar Zupančič.

"To je malo neobičajno za Slovenijo takšne vrste humorja, ker se trudimo biti zelo korektni, predvsem na televizijah," pa je še dodala Desa Muck.

Prav zato žarmojster Lado zagotovo še ni rekel zadnje, saj so odzivi tako gledalcev kot udeležencev Magnificovega roasta presegli vsa pričakovanja.