Nastja Gabor: Basiju sem se upirala kar nekaj časa

Po izobrazbi je Nastja Gabor diplomirana socialna pedagoginja, a slovenska javnost jo pozna predvsem kot glasbenico. "Začela sem v osnovni šoli na eni prireditvi. Večina ljudi me je spoznala v šovu Slovenija ima talent," je o začetkih glasbene kariere povedala nasmejana Korošica, ki je priznala, da je kot otrok oboževala Alyo . "Poznala sem vse njene pesmi. Na prireditvi sem zmagala in dobila tudi svojo prvo pesem z naslovom Prvi ples," je še povedala in dodala, da je kasneje pevko spoznala, a da ob srečanju vseeno ni kričala od navdušenja.

Nastji sta bila šova Slovenija ima talent, pa tudi kasneje oddaja Znan obraz ima svoj glas odlična odskočna deska v glasbeni karieri. Trenutno potekajo predizbori za SIT in Nastja spodbuja vse, ki se še niso, da se prijavijo. "Moji spomini so zelo prijetni. Pred komisijo in pred nastopom imaš vedno tremo, a tako je prav. A ljudje v predprostoru so bili zelo prijetni, sprostili so me in še lažje sem šla na oder. To je bila super odskočna deska," je priznala.