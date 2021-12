Nastja Gabor s sinom na smuči: Neizmerno je užival

"Kot majhna deklica sem se ogromno presmučala s svojim očetom in še danes sem mu hvaležna za to, koliko časa si je vzel zame in ga kakovostno preživljal z menoj. Tudi mami si ga je seveda vzela, ampak smučati ni mogla, ker je imela poškodovano koleno," je za 24ur.com povedala plavolasa pevka Nastja Gabor , sicer mamica skoraj triletnega Taia in leto in pol stare deklice Tie .

"To znanje in voljo do smučanja, ki mi jo je dal oče, bom z veseljem prenašala na svoja dva malčka," je povedala zgovorna glasbenica in dodala, da se je njen prvorojenec letos prvič preizkusil v njej ljubem hobiju: "Tai je letos prvič stopil na smučke in vesela sem, ker je užival in ves čas govori: 'Mami kdaj gremo spet smučat?' To je to! Tio pa vse to čaka naslednjo leto, letos pa uživa v sankanju."

Pretekli konec tedna se je z družino potikala na smučišču Kope ter se pred koncem leta naužila sonca in športnih dejavnosti. Konec leta 2021 si bo zagotovo zapomnila po tem, da je sina navdušila nad smučanjem, v letu 2022 pa bosta mamica in sinček s tem zagotovo nadaljevala.