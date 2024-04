Nastop bratov Krajnčan: Bratska vez, izražena skozi glasbo in ples

Brata Krajnčan sta na odru videti predvsem kot brata: čutiti je sproščenost, povezanost, naklonjenost in medsebojno podporo. Zato je skoraj nemogoče uganiti, da med odraščanjem nista bila neločljiva. "Kristijan je šel študirat na Nizozemsko in se nisva videla skoraj 12 let," je povedal Žigan. "Na novo spoznala sva se pozneje, ko sem bil v najstniških letih."

Umetniško žilico sta imela brata praktično položeno v zibko, njuna mama je pevka, oče pa dirigent in skladatelj: "Oba sva vesela, da sva uspela oba sinova navdušiti za glasbo in kulturo ter da to gre naprej," je vesela njuna mama Romana Krajnčan.

"Midva vedno sodelujeva tako, da si puščava veliko stvari odprtih, da vsak počne to, kar mu je zanimivo. Zmeraj se spodbujava, da preizkušava nove stvari," pojasnjuje Kristijan. Ena od teh stvari je tudi koncert v Siti teatru, kjer se na odru dogaja toliko stvari, da je najboljši opis najbolj preprost: "Bratska vez, izražena skozi glasbo in ples."