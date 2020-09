Natalija Bratkovič: Veseli me, da je vedno več ljudi fizično aktivnih

Natalija Bratkovič , radijka in voditeljica resničnostnega šova Kmetija , bo v Gornji Radgoni pomagala pri organizaciji edinega urbanega gladiatorja v Sloveniji. Znano je že, da je novi koronavirus 'ponagajal' glasbenim in drugim kulturnim delavcem, a prizanesel ni niti športnim prireditvam. In tako je tudi z različnimi 'urbanimi gladiatorji', ki so v zadnjih letih v Sloveniji postali zelo priljubljeni. Natalija je pripomogla k organizaciji edine takšne prireditve pri nas. "Tokrat bom sodelovala, vendar ne v premagovanju ovir," je povedala Štajerka za naš portal in dodala, da jo čaka izjemno naporen in delaven dan, saj bo kot moderatorka povezovala dve prireditvi hkrati – 'gladiatorja' in Piknik v parku, ki bo potekal že drugo leto zaporedoma.

Sama je pri takšnih športnih prireditvah že sodelovala in je nad njimi navdušena. "Tu ne gre za posameznika, pač pa so v ospredju ekipa, ekipno delo. Ovire (večina njih) so namreč pripravljene tako, da jih mora premagati vsak član ekipe ob medsebojni pomoči (recimo: plezanje čez steno, premetavanje velikih gum itd.). Mnogi sprašujejo, ali moraš biti aktiven športnik, da premagaš izbrano traso: odgovor je ne. Kondicija in moč sta seveda prednost, ampak, kot že rečeno, pomembna sta ekipa in sodelovanje. Če kakšne ovire ne morete premagati, dobite "kazen"–denimo 10 vojaških poskokov–in potem lahko traso nadaljujete. Bolj si blaten in moker, večji je nasmešek na obrazu. Preverjeno!" je v smehu dodala Natalija.

Rjavolasko izjemno veseli, da je vedno več ljudi fizično aktivnih in da je povpraševanje po takšnih prireditvah vedno veliko. "Na takšne športne izzive, kot je urbani gladiator, se večinoma prijavljajo ljudje, ki so že fizično aktivni, in z veseljem ugotavljam, da je takšnih čedalje več. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da je treba skrbeti za gibanje, za zdravje, za močan imunski sistem, in tako je tudi prav."