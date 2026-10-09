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Domača scena

Natalija Gros in Rok Kunaver naj bi se razveselila prvega skupnega otroka

Ljubljana, 09. 10. 2026 09.34 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Natalija Gros in Rok Kunaver

Rok Kunaver in Natalija Gros, ki sta se spoznala v našem priljubljenem šovu Zvezde plešejo, naj bi se razveselila rojstva prvega skupnega otroka. Igralec in nekdanja vrhunska športna plezalka vesele novice uradno še nista potrdila.

Rok Kunaver in Natalija Gros naj bi se razveselila naraščaja. Par, ki se je pred osmimi leti spoznal v našem šovu Zvezde plešejo, naj bi po poročanju radia Aktual dobil prvega skupnega otroka. Nekdanja športna plezalka ima iz razmerja s pokojnim režiserjem Juretom Breceljnikom hčerko Elo. Da bosta zibala, je maja prva poročala revija Lady.

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Natalija in Rok sta se spoznala leta 2018 med sodelovanjem v drugi sezoni priljubljenega plesnega šova. Nekdanja vrhunska športna plezalka je v šovu zmagala, medtem ko je priznani igralec, ki je plesal s plesalko Martino Plohl, tekmovanje zapustil v peti oddaji. Njuna simpatija je po šovu prerasla v veliko ljubezen, leta 2022 pa sta stopila tudi pred oltar.

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Majzelj
09. 10. 2026 09.47
Vse dobro želim!
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