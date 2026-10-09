Natalija Gros in Rok Kunaver naj bi se razveselila prvega skupnega otroka

Rok Kunaver in Natalija Gros naj bi se razveselila naraščaja. Par, ki se je pred osmimi leti spoznal v našem šovu Zvezde plešejo, naj bi po poročanju radia Aktual dobil prvega skupnega otroka. Nekdanja športna plezalka ima iz razmerja s pokojnim režiserjem Juretom Breceljnikom hčerko Elo . Da bosta zibala, je maja prva poročala revija Lady .

Natalija in Rok sta se spoznala leta 2018 med sodelovanjem v drugi sezoni priljubljenega plesnega šova. Nekdanja vrhunska športna plezalka je v šovu zmagala, medtem ko je priznani igralec, ki je plesal s plesalko Martino Plohl, tekmovanje zapustil v peti oddaji. Njuna simpatija je po šovu prerasla v veliko ljubezen, leta 2022 pa sta stopila tudi pred oltar.