Natalija Gros s simpatično fotografijo izpovedala ljubezen

Zmagovalka druge sezone plesnega spektakla Zvezde plešejo Natalija Grosni osvojila samo lovorike najboljše plesalke sezone, ampak je v šovu našla tudi ljubezen. Njeno srce je osvojil igralec Rok Kunaver, ki je bil tudi eden izmed tekmovalcev plesnega šova.

Natalija se je oglasila na Facebooku, kjer je objavila simpatično fotografijo, na kateri se je njen nagajivo razpoloženi Rok malo pošalil. Hkrati pa je dal jasno vedeti, da je do ušes zaljubljen v svojo izbranko. In nič drugače ni z Natalijo, ki mu je z romantičnim zapisom javno izpovedala ljubezen.

''Med čiščenjem garaže sem našla svoj stari plakat za tekmovanje v plezanju, zaradi katerega je nekdo (op.a. Rok) postal še bolj divji in nor, kot je že,''je zapisala Natalija in dodala: ''Ampak ravno zato ga tako zelo ljubim!"