Natalija Gros žaluje: Počivaj v miru ... rada te imam, za vedno

''Ni drugih besed ... le ... Hvala za vse dragi moj ati, za vse lepe spomine, za vse lepe trenutke, tvoj smeh, šale, okusna kosila, vso podporo in še marsikaj ... Vem, da si me imel zelo rad in da si bil res ponosen name ... pogrešala te bom ... zelo ...'' je na Facebooku zapisala strta Natalija Gros, ki si je v drugi sezoni plesnega šova Zvezde plešejopriplesala zmago. V čustveni objavi je še dejala, da gre življenje naprej in da ostajajo lepi spomini.

''Lepo pozdravi tam gor nad oblaki še mojega Jureta, spijta kak dober viski za vse nas tu in nazdravita še na vajin zemeljski lajf! Mi pa gremo z življenjem naprej, z lepimi spomini in trenutki, ki bodo ostali v nas za vedno ... Počivaj v miru ... rada te imam, za vedno.'' Zraven je objavila pesem Misel o smrti, pesnice Mile Kačič:

Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena

zanje so razdalje, kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.

Smrt je le združitve návečer.

Zemlja skupno je pribežališče

in poslednji cilj vseh nas je mir.

Natalija je poleti 2015 izgubila moža, režiserja in fotografa Jureta Breceljnika, s katerim ima tudi hčerko Elo. Natalija nam je po koncu šova Zvezde plešejo lani zaupala, da je v šovu dobila vse, po kar je prišla in da je za seboj pustila žalost ob izgubi moža in na novo zaživela. V šovu je našla tudi ljubezen. Zaljubila se je v igralca Roka Kunaverja. ''Vesela sva, da sva se spoznala, da naju druži veliko skupnih interesov, kot so športno plezanje, ljubezen do umetnosti, plesa, narave, morja,'' sta lani dejala v skupni izjavi za 24ur.com.