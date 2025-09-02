Natalija Verboten praznuje obletnico poroke: Naj traja!

Natalija Verboten je pred 17 leti obljubila večno zvestobo soprogu Dejanu, s katerim ima dva sinova. Pevka je obletnico poroke praznovala v družinskem krogu, obeležila pa jo je tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je delila fotografijo z možem, s katerim pozirata ob torti, ki ima na sredi svečko s številko 17.
"17. obletnica poroke. Saj ne morem verjeti, kako hitro čas beži ... Sinova sta nama za presenečenje spekla domačo sacher torto, naredila fotko v spomin, možek Dejan pa mi vsako leto obletnico polepša s čudovitim šopkom! Hvala vsem ... in naj traja!" je ob fotografiji pripisala Natalija, pod njo pa so se zvrstili številni komentarji čestitk njenih sledilcev.
