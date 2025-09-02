Svetli način
Domača scena

Natalija Verboten praznuje obletnico poroke: Naj traja!

02. 09. 2025

K.Z.
10

Natalija Verboten in njen mož Dejan praznujeta 17. obletnico poroke. Slovenska pevka je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delila njuno skupno fotografijo, na kateri pozirata s torto in šopkom rožnatih vrtnic, ob njej pa pripisala, da ne more verjeti, da čas tako hitro teče in se je obrnilo že toliko let.

Natalija Verboten je pred 17 leti obljubila večno zvestobo soprogu Dejanu, s katerim ima dva sinova. Pevka je obletnico poroke praznovala v družinskem krogu, obeležila pa jo je tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je delila fotografijo z možem, s katerim pozirata ob torti, ki ima na sredi svečko s številko 17.

"17. obletnica poroke. Saj ne morem verjeti, kako hitro čas beži ... Sinova sta nama za presenečenje spekla domačo sacher torto, naredila fotko v spomin, možek Dejan pa mi vsako leto obletnico polepša s čudovitim šopkom! Hvala vsem ... in naj traja!" je ob fotografiji pripisala Natalija, pod njo pa so se zvrstili številni komentarji čestitk njenih sledilcev.

natalija verboten obletnica poroke mož pevka
Tekmovalki Sanjskega moškega z Niko Kovač in Severino za pravico do varnega splava

KOMENTARJI (10)

Laki je malo nervozan
02. 09. 2025 12.50
Pri njegovem fotru sem jaz leta 1987 delal izpit za avto.Najbolk od vsega se je dopadel sam sebi, samovšečen in važen tip.Saj Dejan je isti.Poznam jih tudi, ker so imeli ansambel, stari, pa dva sina.
Darko32
02. 09. 2025 12.49
+1
Natalija in njena družina sta lahko vzgled vsem, da tudi če zaškriplje je potrebno potrpeti in gledati naprej. Mi pa v drugem članku preganjamo kupleraj in duvanje z 600 na uro. Zato obema vse čestitke za shromni slovestnost, ki je v današnjih časih že čudež.
Klobasazulu
02. 09. 2025 12.45
-3
jaz bi jooooo
Aijn Prenn
02. 09. 2025 12.42
-2
Pa vsak dan mlajša? Kako to??
Banion
02. 09. 2025 12.42
ja, naj traja
Blue Dream
02. 09. 2025 12.38
😆🤣
sentilj54
02. 09. 2025 12.37
-2
Ko bo imela zlato poroko, se pa naj oglasi, 17, kaka obletnica je pa to?
kanarinac
02. 09. 2025 12.34
+2
Čas jo je povozil...
JANEZ-JAN KOGO
02. 09. 2025 12.21
+2
Pri taki starosti imajo drugi ze 30+ obletnico in zal treba se bo sprijaznit, njen cas je mimo….zadnji vikend na gasilski veselici v prekmurju nic od nic,sramota,se tisto kolikor so ji placali ni vredno…
Matej008
02. 09. 2025 12.39
+3
Stara je 48. Po tvoje, bi se mogla poročit pri 18. Poroke pri 18 pa niso normalne oz se jih poslužujejo zgolj taki, ki v življenju niso kaj dosegli.
