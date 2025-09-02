Natalija Verboten praznuje obletnico poroke: Naj traja!

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Angleški turist je v Ljubljani vprašal mimoidočega: Ali je to Trg republike? Neznanec mu odgovori: Mhm! Anglež je pogledal v slovar, toda besedice »mhm« ni odkril v slovarju, zato je vprašal naslednjega mimoidočega: Ali je to Trg republike? Ta mu je odgovoril: Aha! Anglež je zopet pogledal v slovar, toda tudi te besede ni našel v slovarju. Naenkrat zagleda policista, stopi k njemu in ga vpraša: Ali je to Trg republike? Policist odgovori: Da! Anglež ga je razumel in nato je policistu razložil, kaj se mu je pred tem zgodilo. Policist pa razloži Angležu: Veste, to je tako. Tisti, ki je odgovoril z besedo »mhm«, ima končano osnovno šolo, tisti, ki je odgovoril z »aha«, ima srednjo šolo, tisti, ki odgovarjajo z »da«, imajo pa končano fakulteto! Anglež vpraša: Torej imate tudi vi končano fakulteto? Policist pa: Mhm!