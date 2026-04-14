Natalija v malo drugačni luči: tudi v petkah na tatamiju

"Sva v mojem drugem domu, če odštejem Kmetijo. Čeprav je ta športna dvorana že gostila kakšno tekmovanje, še nikoli ni gostila državnega prvenstva v kikboksu. Štejem si v čast, da je ravno naš klub to pripeljal v Gornjo Radgono in upam, da to ni zadnjič," nas je ob prihodu v njeno domačo športno dvorano navdušeno pozdravila Natalija Bratkovič.

Natalija je že dolga leta voditeljica Kmetije. FOTO: POP TV

Vedno nasmejana Štajerka, ki smo je vajeni kot voditeljico Kmetije, do tega športa goji prav posebno ljubezen. "Jaz ga treniram, moj partner pa je nekdanji svetovni, evropski in večkratni državni prvak kikboksa. Drugega, kot da treniram, mi ne preostane," se je zasmejala in dodala, da je prav prek njega spoznala ta šport. "Odličen je. Nič težkega ni, lahko pa ti pride prav. Za samozavest, za telo, razgibaš vse skupaj. Malo mi je žal, da si ljudje še vedno predstavljajo, da je to pretepaštvo z ulic, ker gre za čudovito borilno veščino, ki bi jo priporočala vsem. V našem klubu trenirajo stari od pet do 65 let," je povedala.

Natalija Bratkovič in Vladimir Sitar na otovritveni slovesnosti. FOTO: Bogdan Hafner

Prepričana je, da bi morale tudi ženske večkrat stopiti na tatami in se preizkusiti v borbah. Zakaj? "Prvič zaradi samozavesti. Pa ne mislim v smislu ženske, ampak zaradi dejstva, da ko pred nas stopi nekdo, kot je recimo neka velika moška pojava. Jaz verjamem, da nam nihče nič ne želi, a nikoli ne veš, zato je dobro varovati sebe in se znati braniti. Vsaka borilna veščina ti da to, da se ne prestrašiš. Na treningu se pretepaš z drugimi, seveda z boksarskimi rokavicami in izgubiš strah pred velikimi mišičnjaki," se je zasmejala. "Druga stvar pa je, da je to kardio vadba. Ni mišice, ki je pri kikboksu ne bi razgibala. Gre pa tudi za druženje in mi smo v našem klubu ena velika družina. Brez njih ne bi bilo tega dogodka. To je tudi vodilo športa, da povezuje. Če smo Slovenci v čem dobri, je to v športu," je dodala.

Natalija in njen Dejan Vajs sta skupaj organizirala dogodek. FOTO: Bogdan Hafner

Sobotno državno prvenstvo je organizirala s pomočjo fanta in priznava, da to ni bil majhen zalogaj. "Nekoč sem že organizirala neke stvari in to me je zdaj spomnilo na to. Všeč mi je to. Rada imam nadzor nad stvarmi. Rada razdelim delo in potem nadzorujem, ni pa to majhen zalogaj. To je tri mesece dan za dnem konstantnega dela," je povedala in dodala, da je zadovoljna s tem, kar ji je uspelo. Vodila je tudi otvoritveno slovesnost, a tokrat je bilo to nekoliko drugače, kot je denimo vodenje Kmetije. "Prvič sem stala v petah na tatamiju in v športni dvorani, kar se res ne zgodi pogosto. Nagovarjala sem tudi čisto drugačno občinstvo, a razlika je predvsem to, da sem v petah na tatamiju," se je zasmejala. Pri celotni organizaciji ji je pomagala velika ekipa, pa tudi njen dragi Dejan Vajs, ki sicer ni preveč rad pred kamero. "Res je, rajši se držim v ozadju, Natalija pa je tista, ki je rada v ospredju in vse uredi pred kamerami," je povedal in obenem poudaril, da je zelo vesel, da jim je uspelo državno prvenstvo pripeljati v Gornjo Radgono. "To je za nas velik dosežek, da lahko domačemu občinstvu pokažemo, s čim se ukvarjamo," je dejal.

Dejan se zadnja leta preizkuša v vlogi trenerja. FOTO: Bogdan Hafner

Ko mu je Natalija predlagala, da se lotita organizacije, ni veliko premišljeval. "Rekel sem samo ja, je bil pa to velik zalogaj za naju, saj sva to pripravljala kakšna dva, tri mesece. Moram pohvaliti Natalijo, ker je organizacija v celoti njeno delo. Brez ekipe res ne bi šlo, tako da me res nič ne skrbi. Malo so mi delali živčki zaradi borb, ostalo pa res kapo dol ekipi," je povedal Dejan, ki je na prvenstvu ob tatamiju stal kot trener. "V tem športu sem že več kot 15 let, začel sem pri 18 letih. Potreboval sem šest, sedem let do svetovnega prvaka in takrat se mi je izpolnila največja želja. Vedno sem hotel biti svetovni prvak in ko sem postal, se je želja po tekmah malo umirila. Potem mi ni bila več prioriteta samo zmagovati, ampak znanje prenašati tudi na druge," je razkril.

Tako kot je sam zaljubljen v ta šport, je vanj zaljubljena tudi Natalija. Kakšna pa je kot tekmovalka in kako zagreta je na treningih? "Nočete tega videti. Ne ustavimo je, ona dela na polno. Tudi, ko sparirava, se sam kar pokrijem, ker vem, da bo zdaj padalo na polno," je zaupal in razkril, kdo zmaga, če se pomerita na tatamiju. "Natalija, definitivno!"

Kljub temu da so bile tokrat v središču borbe, seveda nismo mogli mimo Kmetije, ki je trenutno v polnem zamahu. Koliko jo spremlja Natalija? "Toliko časa nazaj smo posneli, da sploh ne vem več, kdo je zmagal," se je pošalila in dodala, da je res čudovita sezona. "Jaz sem to napovedovala, sem opozarjala gledalce in gledalke, naj se pripravijo. Tisti, ki mi niso verjeli, imajo zdaj dokaz. Sama jo gledam z užitkom, le malo sem žalostna, da je na sporedu samo štirikrat na teden. Je pa potem toliko slajše počakati na ponedeljek," je dejala.