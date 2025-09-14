Nataša Pirc Musar: Iskrena hvala, POP TV, za vse, kar si mi dal

"Moji spomini na POP TV so seveda vezani na oba sovoditelja, na Sandija Salkiča in kasneje na Matjaža Tanka. On je človek, ki se ga res velikokrat spomnim. Velikokrat smo se hecali v desku, da Googla sploh ne rabimo, ker je Matjaž vedel preprosto vse. Bil je en tak sonček in človek, predan svojemu poklicu. Ko je prišla Esmeralda v Slovenijo, sva se midva pripravljala, kako jo bova sprejela in kaj jo bova vprašala. Vsak nekaj vprašanj. Na koncu pa Matjaž Esmeraldi reče: 'Vas lahko še nekaj prosim?' V španščini jo je vprašal, če se je lahko dotakne. Ona se je zasmejala, Matjaž jo je pobožal in to je bil konec tega intervjuja," je odgovorila sedanja predsednica države in nekdanja voditeljica oddaje 24UR Nataša Pirc Musar.