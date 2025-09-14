Nataša Pirc Musar: Iskrena hvala, POP TV, za vse, kar si mi dal

Kakšni so spomini na vodenje osrednje informativne oddaje?
"Moji spomini na POP TV so seveda vezani na oba sovoditelja, na Sandija Salkiča in kasneje na Matjaža Tanka. On je človek, ki se ga res velikokrat spomnim. Velikokrat smo se hecali v desku, da Googla sploh ne rabimo, ker je Matjaž vedel preprosto vse. Bil je en tak sonček in človek, predan svojemu poklicu. Ko je prišla Esmeralda v Slovenijo, sva se midva pripravljala, kako jo bova sprejela in kaj jo bova vprašala. Vsak nekaj vprašanj. Na koncu pa Matjaž Esmeraldi reče: 'Vas lahko še nekaj prosim?' V španščini jo je vprašal, če se je lahko dotakne. Ona se je zasmejala, Matjaž jo je pobožal in to je bil konec tega intervjuja," je odgovorila sedanja predsednica države in nekdanja voditeljica oddaje 24UR Nataša Pirc Musar.
Kaj bi bil pa vaš nasvet mladim generacijam novinarjev?
"Moj nasvet je, da če ne veš, vprašaj. Najhuje, kar se novinarju lahko zgodi, je, da misli, da ve, pa se na koncu izkaže, da ni vedel. Nikoli ne boš vedel vsega. Nauči se vprašati tiste, ki vedo in znajo," odgovarja predsednica.
Kako veliko vlogo pa je takrat POP TV igral v vašem življenju?
"POP TV je bil ena taka družina, kjer smo se družili in zabavali vmes, ko je nastajala oddaja za ob sedmih zvečer. Zelo lepe spomine imam na to obdobje in za večno bodo ostali zapisani v mojem spominu, srcu in iskrena hvala, POP TV, za vse, kar si mi dal in še enkrat vse najboljše iz srca. Ostani, dragi POP TV, kot si, še naprej konkurenčen, dober, odličen!" pa je zaželela ob 30. obletnici POP TV.
