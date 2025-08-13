Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Nataša Pirc Musar poleg motociklizma in bovlinga uživa tudi v potapljanju

Pag, 13. 08. 2025 18.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
74

Nataša Pirc Musar se je s svojimi najbližjimi po letih premora ponovno odpravila potapljat. Predsednica republike je pred mesecem svojim sledilcem razkrila, da se s svojim svakom, izkušenim potapljačem, pripravlja na ponovni potop. Zdaj je na družbenem omrežju objavila nov videoposnetek in ga pospremila z zapisom: "Potop na otoku Pag je za mano." Ob tem je priznala, da je v celotni izkušnji zelo uživala.

Predsednica države Nataša Pirc Musar ima številne hobije. Potem ko se je pred dnevi z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon odpravila na vožnjo z motorjem, se je tokrat v družbi sestre Tanje in svaka potapljala v Jadranskem morju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Potop na otoku Pag je za mano," je zapisala in med drugim dodala: "Tako zelo sem uživala, da sem šla kar dvakrat pod vodo v dnevu, ki mi je bil na voljo." Predsednica republike se je nato zahvalila vsem sodelujočim, ki so ji s skupnimi močmi pripravili nepozaben dan.

Preberi še Predsednica in ministrica na skupni vožnji: 'Punce na motorju smo zakon'

57-letnica z javnostjo večkrat deli utrinke svojih konjičkov. Znano je, da rada poje, igra bovling, se vozi z motorji, očitno pa je na seznamu njenih priljubljenih dejavnosti tudi potapljanje, za katero se je po letih premora znova začela pripravljati julija.

Nataša Pirc Musar Predsednica republike Slovenije Hobiji Potapljanje Motor
Naslednji članek

Florist Žan Žolger v 24-urnem maratonu izdelal 148 šopkov

SORODNI ČLANKI

Predsednica in ministrica na skupni vožnji: 'Punce na motorju smo zakon'

Varnostniki v urad predsednice premeščeni zgolj začasno

Arhiv Republike Slovenije praznuje 80. obletnico

'Poskusi zmanjševanja pomena NOB so nedopustni'

'Dostojen pokop naj bo naša druga slovenska osamosvojitev'

Kadrovska blokada in nesposobnost dogovora: kaj bo z varuhom in guvernerjem?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (74)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Borec21
13. 08. 2025 20.12
Se uči tauhst kako bo potopljeno državo rešila
ODGOVORI
0 0
Borec21
13. 08. 2025 20.10
Rni moramo pa delat da futramo afnoguncanje
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
13. 08. 2025 20.10
A JE ŠLA REŠEVAT ARBITRAŽO NA HRVAŠKO!
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
13. 08. 2025 20.08
+2
Ni konca ne kraja uživancije...ja normalno če se da samo navali...kaj boš žulil pašteteto pa par kosov kruha z familjo pa pol plače dajal za to, da eni uživajo na polno...doh..
ODGOVORI
2 0
Dinho8O
13. 08. 2025 20.02
-1
Vse bolj je Borciju podobna. Cestitke.
ODGOVORI
0 1
proofreader
13. 08. 2025 20.02
+2
Je dobila račun in plačala davke?
ODGOVORI
3 1
cerob
13. 08. 2025 19.59
+5
A mož tudi dobi nadomestilo za spremstvo v globino.
ODGOVORI
5 0
gremonazaj
13. 08. 2025 19.59
+5
ga. predsednica, če se že javljate iz sosednje HR, mene kot državljanko SLO zanima, kako kaj arbitraža? Se v tej smeri kaj premika, imate to v mislih, kajti meni ni vseeno...
ODGOVORI
5 0
4krogci
13. 08. 2025 20.05
-1
to je nakuhal JJ, in naj sedaj to tudi resi! Jaja HR so kr Kahlu prisluskoval...ma nemoj nakladat! Jim j eposnetke kr JJ poslal!
ODGOVORI
0 1
Nidani
13. 08. 2025 19.57
-3
Haha...sveče na aparatih, golf ventilatorjih...🤣😂
ODGOVORI
1 4
Groucho Marx
13. 08. 2025 20.05
+1
Ja seveda, zapohanec. 😅
ODGOVORI
1 0
Kr en junak
13. 08. 2025 19.55
+2
Jst bi tud marsikaj počeu na račun države
ODGOVORI
2 0
Groucho Marx
13. 08. 2025 19.51
+3
So se ga še zapohali, kakršne so že najmodernejše smernice lewacov?
ODGOVORI
4 1
kala 09
13. 08. 2025 19.50
+8
Blagor nekaterim eni na Pagu,drugi v Grčiji,tretji se spet potaplajo na Bledu,država je pa itak že potopljena.
ODGOVORI
9 1
Nidani
13. 08. 2025 19.55
-6
Mokre sanje janšistov...
ODGOVORI
0 6
1butnskala
13. 08. 2025 19.48
+3
Ciljani članki
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
13. 08. 2025 19.48
+1
z dvigalom so jo stresli v vodo, hehe
ODGOVORI
2 1
Bojan Ducati
13. 08. 2025 19.47
+3
vsi se počasi potapljamo z dolgovi
ODGOVORI
4 1
4krogci
13. 08. 2025 19.55
-1
ce pogledamo realno...še nikoli nismo bolše živeli! Še na vasi komaj ma kaksna hisa/kmetija še zivali za lastno prehrano, njivo za lastno prehrano,.... vse v opuscanju....pa istocasno jamranje kako nam gre slabo...ja je videt res!
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
13. 08. 2025 19.45
+2
narava ji ne prizanaša in prav je tako.
ODGOVORI
3 1
vrtnar _
13. 08. 2025 19.43
+7
sem napisal bajsa,pa sem bil izbrisan,ja super kriterije imate
ODGOVORI
8 1
medŠihtom
13. 08. 2025 19.45
+4
vsi ki po pravic napičemo smo brisani. narava ji ne prizanaša in prav je tako.
ODGOVORI
5 1
sivabrada
13. 08. 2025 19.43
+7
Uteži verjetno ne potrebuje.
ODGOVORI
8 1
Bojan Ducati
13. 08. 2025 19.45
+2
ima polne vampe
ODGOVORI
3 1
medŠihtom
13. 08. 2025 19.48
+1
še po morskem dnu je nagrabila z majhnimi parklji, vse kar ji izgleda užitno.
ODGOVORI
2 1
MESE?AR
13. 08. 2025 20.04
Ona rabi več uteži, ker....
ODGOVORI
0 0
wsharky
13. 08. 2025 19.43
+8
predsednica države, a ne bi raje dopustovali v vaši državi, katere predsednica ste in dali vzgled vsem nam državljanom - a to pa ne - gremo se afnat, pa še vsaj 5 varnostnikov bomo mi davkoplačevalci plačali, da se greste vi afnat tja dol - žalostno - ampak eni si pa lahko privoščijo
ODGOVORI
9 1
medŠihtom
13. 08. 2025 19.46
+2
narod ki si privošči izvolit tako nes. nago je problem, vse ostalo je posledica.
ODGOVORI
3 1
medŠihtom
13. 08. 2025 19.46
+2
žalostno, kaj si je narod izvolil.
ODGOVORI
3 1
Pikaponca
13. 08. 2025 19.41
+3
Kako že prazen SOD, globoko doni.
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089