Nataša Pirc Musar poleg motociklizma in bovlinga uživa tudi v potapljanju

Nataša Pirc Musar se je s svojimi najbližjimi po letih premora ponovno odpravila potapljat. Predsednica republike je pred mesecem svojim sledilcem razkrila, da se s svojim svakom, izkušenim potapljačem, pripravlja na ponovni potop. Zdaj je na družbenem omrežju objavila nov videoposnetek in ga pospremila z zapisom: "Potop na otoku Pag je za mano." Ob tem je priznala, da je v celotni izkušnji zelo uživala.

Predsednica države Nataša Pirc Musar ima številne hobije. Potem ko se je pred dnevi z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon odpravila na vožnjo z motorjem, se je tokrat v družbi sestre Tanje in svaka potapljala v Jadranskem morju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Potop na otoku Pag je za mano," je zapisala in med drugim dodala: "Tako zelo sem uživala, da sem šla kar dvakrat pod vodo v dnevu, ki mi je bil na voljo." Predsednica republike se je nato zahvalila vsem sodelujočim, ki so ji s skupnimi močmi pripravili nepozaben dan.