Nataša Pirc Musar poleg motociklizma in bovlinga uživa tudi v potapljanju

Predsednica države Nataša Pirc Musar ima številne hobije. Potem ko se je pred dnevi z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon odpravila na vožnjo z motorjem, se je tokrat v družbi sestre Tanje in svaka potapljala v Jadranskem morju.
"Potop na otoku Pag je za mano," je zapisala in med drugim dodala: "Tako zelo sem uživala, da sem šla kar dvakrat pod vodo v dnevu, ki mi je bil na voljo." Predsednica republike se je nato zahvalila vsem sodelujočim, ki so ji s skupnimi močmi pripravili nepozaben dan.
57-letnica z javnostjo večkrat deli utrinke svojih konjičkov. Znano je, da rada poje, igra bovling, se vozi z motorji, očitno pa je na seznamu njenih priljubljenih dejavnosti tudi potapljanje, za katero se je po letih premora znova začela pripravljati julija.
