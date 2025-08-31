Navdušeno ljubljansko občinstvo: nastopila Rihannina dvojnica

Kopališče Laguna v Ljubljani je sinoči ponujalo res nenavaden prizor. Na majhnem odru ob bazenu je namreč nastopila Rihanna. Da ne gre za pravo zvezdnico z Barbadosa, je izdajala le velikost odra. "Sem njena velika oboževalka, ampak nikakor nisem tako popolna kot ona," nam je zaupala imitatorka Rihanne Rose Cohen.
Veliko ljudi sanjari o tem, kako bi bilo, če bi se nekega dne zbudili z videzom katerega od svojih idolov, Rose pa se dejansko vsako jutro zbudi in v ogledalu vidi podobo Rihanne. "Iskreno, ne počutim se tako. Ko sem v kostumu, z njeno frizuro in ličili, takrat sem v Rihannini energiji. Se mi pa ne zdi, da sva ravno dvojčici," je dodala.
Podobnost s slavno pevko je dvojnici brazilskih korenin prinesla veliko pozornosti, na Instagramu ji namreč sledi več kot 700 tisoč ljudi. Kljub temu se s pravo Rihanno še ni srečala. "Kadarkoli pride v Brazilijo, doslej je bila trikrat in vsakič sem poskusila, a je zelo zapleteno. Kljub temu bom še poskusila, če se bo pokazala priložnost. Oboževalka sem, nisem še obupala," je priznala.
