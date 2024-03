Navijači, ki so zapeli Luki Dončiću, so med tekmo tudi kuhali

Da tako majhno državo, kot je Slovenija, najbolje promovirajo športniki s svojimi uspehi, je jasno že dolgo. Če pa se na tekmi našega košarkarskega asa Luke Dončića v Clevelandu sliši pesem vse najboljše v slovenščini in diši po slovenskih specialitetah, to zagotovo le še povečuje prepoznavnost Slovenije v svetu.

Prav predstavljanje naše države in s tem možnost vstopa našemu gospodarstvu na večji trg, kot je ZDA, je eno od poslanstev Slovensko-ameriškega gospodarskega združenja (SABA), ki prav v Clevelandu, pod vodstvom Jurčka Žmauca , deluje že od leta 2015. "Naš namen je pomagati slovenskemu gospodarstvu in potencialnim ameriškim investitorjem Slovenijo predstaviti kot možnost dobrega investiranja," je zaupal.

Žmauc je v Združenih državah Amerike že od leta 2009, kjer je sprva deloval kot generalni konzul, nato pa je 2015 ustanovil omenjeno združenje. Z združenjem od leta 2018 izvajajo promocije s pomočjo slovenske kulinarike, kar so nedavno znova naredili na košarkarski tekmi med Dallas Mavericksi našega Dončića in Clevelend Cavaliersi. "V Ameriko smo pripeljali enega od slovenskih chefov Boštjana Volka, ki je leta 2023 v Parizu osvojil naslov European Champion Young Chef. Poleg njega sta prišla še profesorica Visoke šole za gostinstvo in turizem v Mariboru Mojca Polak in Tristana Romiha , ki je leta 2022 postal evropski prvak v restavracijski postrežbi," je povedal o letošnjem dogodku.

Ne le da so med tekmo kuhali in z vonjem slovenskih specialitet dražili navijače na tekmi, prav oni so bili tudi tisti, ki so našemu košarkarju pred tekmo zapeli za rojstni dan in mu podarili penino enega od vinarjev iz Maribora. "Za njegovo hčerko Gabrielo smo posebej naročili lectovo srce z njenim imenom," je še dodal o slovenski akciji, ki so jo prvič izvedli že leta 2019, prav tako na Dončićevi tekmi, nato pa še leto pozneje, ko je proti Clevelandu igral Goran Dragić z ekipo Miami Heat.