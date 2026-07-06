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Navijaijaijamo: Pred U20 EuroBasketom zaživela košarkarska himna

Ljubljana, 06. 07. 2026 15.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Navijaijaijamo: Pred U20 EuroBasketom zaživela košarkarska himna

Le nekaj dni pred začetkom U20 EuroBasketa v Ljubljani je luč sveta ugledala uradna navijaška himna z naslovom Navijaijaijamo, pod katero se podpisuje Goran Hrvaćanin, bolj znan pod umetniškim imenom Hitmacher.

Vse tekme Slovenije na U20 EuroBasketu 2026 si boste lahko od 11. do 19. julija v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

Le nekaj dni pred začetkom U20 EuroBasketa 2026 v Ljubljani je izšla Navijaijaijamo, himna slovenskih košarkarskih navijačev. Avtor himne je slovenski igralec, scenarist, komik in pevec Goran Hrvaćanin, ki ustvarja pod glasbenim psevdonimom Hitmacher. Pesem je ustvaril posebej za U20 EuroBasket 2026, hkrati pa z mislijo, da bi njena energija živela tudi po zaključku prvenstva in spremljala slovenske košarkarske reprezentance na prihodnjih tekmovanjih.

Navijaijaijamo je pesem o navijanju, pripadnosti in skupni energiji. O trenutkih, ko se tribune in parket združijo v eno. Ko vsak vzklik s tribun daje dodatno moč igralcem, vsak aplavz dvigne samozavest ekipe in vsak refren poveže na tisoče ljudi v en sam cilj – podpreti reprezentanco.

Videospot za himno je bil posnet v okolici hale Tivoli in v sami hali Tivoli, prostoru, ki že desetletja predstavlja hram slovenske košarke. Prav tam so nastajali številni nepozabni trenutki slovenske košarkarske zgodovine, zato lokacija simbolično povezuje bogato tradicijo z novo generacijo reprezentantov, ki bo letos v ljubljanskih Stožicah lovila evropski vrh. Vlogo v videospotu je odigral tudi slovenski zlati reprezentant Gašper Vidmar, ki je ob Edu Muriću in Vlatku Čančarju eden od ambasadorjev evropskega prvenstva do 20 let.

Premiera himne, ki je bila predstavljena na spletnih kanalih Košarkarske zveze Slovenije, prihaja natanko deset dni pred začetkom U20 EuroBasketa 2026, ki bo med 11. in 19. julijem v Ljubljani gostil šestnajst najboljših evropskih reprezentanc do 20 let. V ospredju bodo prihodnji zvezdniki evropske in svetovne košarke, pomembno vlogo pa bodo imeli tudi navijači, ki bodo s svojo energijo ustvarjali vzdušje v dvorani Stožice.

Himna ni namenjena le prihajajočemu prvenstvu. Namenjena je vsakemu košarkarju in košarkarici, ki obleče slovenski dres. Vsakemu navijaču, ki z glasom pomaga ekipi v težkih trenutkih. Vsakemu otroku, ki sanja, da bo nekoč zaigral za Slovenijo. Kajti največjih zmag ne ustvarjajo le košarkarji na parketu. Ustvarjajo jih tudi navijači na tribunah. Rezervirajte svoje mesto v Stožicah že danes.

Če ne boste v Stožicah, navijajte pred malimi ekrani!

Slovensko reprezentanco boste lahko spremljali kjerkoli. Vse tekme Slovenije na U20 EuroBasketu 2026 bodo v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Slovenska izbrana vrsta bo tekme skupinskega dela igrala ob 18.30, gledalci pa boste lahko vsak pomemben trenutek, atraktivno potezo in boj za zmago spremljali v živo – bodisi s tribun Stožic bodisi pred televizijskimi zasloni.

Košarka Goran Hrvaćanin Navijaijaijamo Hitmacher navijači

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