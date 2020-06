Neca Falk praznuje 70 let

Legenda slovenske popularne glasbe Neca Falk danes praznuje 70. rojstni dan. Umetnica, znana po svojih dolgih rdečih laseh, je prvo ploščo Danes izdala leta 1977. V srca mnogih se je zapisala z uspešnicami, kot so Banane, Vsi ljudje hitijo ter Dravski most, malim in velikim otrokom pa je zapela pesmi o Mačku Muriju.

Neca Falk se je rodila leta 1950 v Mariboru. Glasbeno kariero je začela v rock skupinah Boemi in Rdeči dečki. V Hali Tivoli je prvič nastopila leta 1969 na Mladinskem festivalu, leta 1972 pa na Slovenski popevki. Prvi album Danesje izdala pod imenom Marjetka Falk - Neca. V enem od intervjujev je o spremembi imena povedala: "Klicali naj bi me Marjetica, in ker se je beseda končala s ca, so me potem krajše klicali Neca. Že kot otrok nikoli nisem bila Marjetka, razen v šoli. Ves čas sem bila Neca.''

icon-expand Neco Falk zaradi Mačka Murija poznajo vse generacije. FOTO: Profimedia

Njeno glasbeno kariero je močno zaznamovala uglasbitev slikanice Kajetana KovičaMaček Muri leta 1984, ki je osvojila tudi vse kasnejše generacije. Pesmi je uglasbil Jerko Novak, Maček Muri pa je še danes med najbolj prodajanimi ploščki v Sloveniji. Neca je o Mačku Muriju v povedala: "Prvič, besedila so enkratna, naravnana na vse starosti, glasba je unikatna in enkratno narejena. Ko se je to zlilo skupaj, je nastala zgodba, ki se je nikoli ne naveličaš, ker vedno znova kaj odkriješ v njej. Še sama, kadar pojem, se zdrznem ob kakšni besedi, ki zazveni na način, kot je dotlej nisem slišala. Neponovljivo. To se zgodi. Saj je bilo mnogo drugih reči fino narejenih, a Maček je pa kapitalec, pa že toliko let ima na grbi."

icon-expand Leta 2014 je izdala svoj zadnji album Od daleč. FOTO: Profimedia