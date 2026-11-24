"ADIJO, LIMFOM," je svoj zapis na družbenih omrežjih začela Zala Kralj in tako javnosti sporočila, da so bili zadnji meseci v njenem življenju precej divji. Na družbenih omrežjih je razkrila, da se je v tajnosti borila z rakom in ga zaenkrat tudi uspešno premagala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenska glasbenica, ki nas je v duetu s fantom Gašperjem Šantlom leta 2019 zastopala na Evroviziji, se je junija soočila z diagnozo, ki ji je spremenila življenje. "Na kratko: junija so Zali po več punkcijah in odstranitvi bezgavke na vratu diagnosticirali Hodgkinov limfom. Hitro sva šla na morje, potem se je Zala pridno učila, opravila vse izpite in diplomirala (juhuuu). Prvo kemoterapijo je imela konec julija, zadnjo pa konec septembra," sta na svojih uradnih profilih razkrila glasbenika.

V nadaljevanju je še zapisala, da si ne ona ne njen fant nista predstavljala, kaj vse obsega zdravljenje take bolezni. "Obdobje ni bilo najlažje, ampak je vse potekalo precej gladko, tako da na nobeni točki nisva izgubila upanja in dobre volje. K sreči sva imela drug drugega in ogromno prekrasnih ljudi (in živali), ki so nama stali ob strani. Bolezen je zdaj v kompletni remisiji in upava, da tako ostane za vedno (ali vsaj za naslednjih 200 let, kot pravi najina prijateljica Karin)," sta sporočila zaljubljenca. Na koncu zapisa sta se zahvalila še vsem, ki so jima na njeni poti pomagali.

zalagasper v Kinu Šiška FOTO: Miro Majcen