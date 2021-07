Nekdanja misica Jinny Ribič na OnlyFansu do bajnega zaslužka

Jinny Ribič se je priljubljeni spletni strani OnlyFans, na kateri je tudi kandidatka šova Sanjski moški Ana Pusovnik, pridružila po nasvetu prijateljice. Kot pravi, se je v času pandemije covida-19 vse začelo s TikTokom, nato pa ji je postalo dolgčas in je iskala nove izzive. Prijava na OnlyFans se ji ni zdela nič sporna, saj je dejstvo, da živimo v digitalnem svetu, družbena omrežja pa še potencirajo pomen atraktivnega videza. "Ogledala sem si to stran in ugotovila, da ni nič kaj bolj posebna ali drugačna kot na primer Facebook, Instagram. Razlika je le v tem, da je za OnlyFans treba plačati naročnino. Postavila sem se torej pred objektiv z namenom, da posnamem nekaj vročih fotografij," nam je zaupala lepotica tajskih korenin, ki si je življenje ustvarila v Švici.

"Najprej sem posnela nekaj klasičnih fotografij, nato pa še v kostumu mačkice," hitro pristavi in ob tem prizna, da je bila nad odzivom naročnikov več kot navdušena, saj je v zgolj osmih dneh zaslužila znesek v višini nekaj slovenskih povprečnih plač, vztrajno pa raste tudi število ljudi, ki si želijo njenih vročih fotografij. "Iskreno sem pozitivno presenečena nad odzivom tako naročnikov kot tudi medijev, saj takšnega odziva sedme sile nisem doživela že leta. Neverjetno, kako so vsi navdušeni nad mano v kostumu mačkice!" pravi in dodaja, da se ji omenjena spletna stran zdi odlična izbira za punce, ki želijo biti samostojne in finančno neodvisne. Ob tem dodaja, da ima v Švici redno službo, a da se da tudi od snemanja seksi fotografij zelo dobro živeti: "Seveda se da živeti od tega, vendar pod pogojem, da za tem stojijo trdo delo, profesionalen odnos in redno ukvarjanje s športom."