Nekdanja misica Živa Vadnov se je v tretje razveselila sina

37-letnaŽiva Vadnov je leta 2004 osvojila naziv Miss Slovenije, 1. avgusta pa se je v novomeški porodnišnici razveselila prihoda tretjega otroka. Družinici se je pridružil sin Nik Liam.

Živa nam je zaupala, da je do zdaj vedno rodila po naravni poti, brez analgetikov, pri vseh porodih pa je bil zraven tudi njen mož Jan Simon. Pri prvih dveh nosečnostih sta za spol otroka vprašala vnaprej, v tretje pa sta se pustila presenetiti.

"Razlika med porodi je ta, da je bilo v tretje precej hitrejše. Moja tretja porodna izkušnja je bila res super, še sama ne morem verjeti. V bistvu sem vsakič rodila naravno, brez analgetikov. Moram priznati, da je to odlična izkušnja, ker si vse zapomniš: prvi jok, prve poglede, to je neprecenljivo. Psihično sem se dobro pripravila na porod, in sicer, da pač mora boleti, če hoče dojenček ven (nasmeh). Vsaki mamici bi priporočila, da se poskusi psihično pripraviti na to, ker je potem zelo lažje. Osredotočila sem se na dihanje, svoje telo sem čisto umirila," je svojo izkušnjo poroda za 24ur.com opisala Živa, ki je bila v porodni sobi le eno uro, ker se je vse odvijalo res hitro in brez zapletov.