Nekdanja otroška zvezda Hajdi Korošec praznuje 40 let

''Se spomnite, ko ste mislili, da so ljudje pri 40 stari? Mhm ... ni dolgo nazaj, ko sem sama mislila isto ... ampak veste kaj? Danes sem dopolnila 40 let. Počutim se, kot da je to resnično moje obdobje ... ravno dovolj izkušenj, da nisem več začetnik, ravno dovolj razumna, da vem, koliko še ne vem in ravno dovolj močna in ustvarjalno razpoložena, da verjamem v svojo zgodbo, ki jo navdihuje iskrenost in pristnost. In to je vedno prava pot ... vse ostalo so ''bližnjice'', ki nimajo obstanka,'' je ob 40. rojstnem dnevu na družbenih omrežjih strnila svoje misli Hajdi Korošec Jazbinšekin nadaljevala: ''Zato je moj nasvet pri rosnih štiridesetih, da ne glumite, ne pretvarjajte se ... bodite to, kar ste ... tisti ljudje, ki jim tako želite ugajati, bodo slej kot prej spregledali masko in odšli... tisti, ki pa jim boste pokazali svoj pravi obraz in bodo ostali, no to so ljudje, ki jih je vredno ohraniti v svoji bližini. Ne bo jih veliko, bodo pa za vedno (nasmeh).''