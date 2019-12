Nekdanja pevka Atomik Harmonik rodila sina Matiasa

"Ponosni očka", je zapisala na Instagramu, ob tem pa objavila fotografijo, na kateri njen partner v roki drži otroško lupinico, v kateri spi njun sinček. Starša sta zanj izbrala ime Matias . Novopečena mamica je v hashtage oziroma ključnik zapisala, da odhajajo iz porodnišnice, tako da bodo letošnji prihajajoči božični in novoletni prazniki za zakonca še toliko lepši, saj sta dobila najlepše darilo.

Špela Pavlin , nekdanja članica skupine Atomik Harmonik , ki je skupaj s Špelo Grošelj osvojila srca številnih oboževalcev, in njen mož Žiga sta se 16. decembra razveselila rojstva prvorojenca.

Špela je pred meseci za 24ur.com povedala, da si je že dolgo časa želela zanositi in postati mlada mamica: "Sva kar nekaj let čakala, da se nama izpolni želja in dobiva otročka. Otroška sobica je že skoraj opremljena, manjka še nekaj detajlov, ki jo bodo naredili še bolj pravljično." Nekdanja pevka nam je takrat v pogovoru še razkrila, da je bila njena nosečnost nekoliko drugačna od ostalih,saj je od drugega meseca nosečnosti imela jutranje slabosti zvečer, ravno obratno kot večina nosečnic.