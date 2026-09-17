Nekdanja pevka skupine Skater začenja novo glasbeno zgodbo

Katjo Lesjak je slovenska javnost spoznala kot dolgoletno članico nekoč izjemno priljubljene turbofolk zasedbe Skater, v kateri je delovala desetletje, nato pa se je zaradi drugih življenjskih načrtov umaknila z glasbenih odrov. Zdaj se na odre vrača zrelejša, z novo energijo, drugačnim zvokom in novim glasbenim partnerjem.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Dvojec La Prima sestavljata Katja Lesjak in DJ Marnix osebni arhiv

Dvojec La Prima sestavljata Katja Lesjak in DJ Marnix osebni arhiv

Dvojec La Prima sestavljata Katja Lesjak in DJ Marnix osebni arhiv

Dvojec La Prima sestavljata Katja Lesjak in DJ Marnix osebni arhiv







"Glasba je bila vedno del mene. Po vseh teh letih sem začutila, da je prišel pravi trenutek, da se vrnem. Z Miranom sva našla energijo in zvok, ki sva si ju želela. Zelo se veselim tega novega poglavja in vsega, kar še prihaja," je ob povratku povedala pevka. DJ Marnix prav tako ni neznano ime slovenske glasbene scene. Leta 2013 je v sodelovanju z Brigito Šuler ustvaril moderno preobleko skladbe Najlepše pesmi skupine Hazard, leto pozneje pa je s pevko Saško Smodej predstavil osveženo različico kultne skladbe Dan ljubezni skupine Pepel in kri ter avtorsko poletno skladbo Spomin na poletje.

La Prima

Po letih glasbenih izkušenj in iskanja pravega zvoka sta Katja in Miran ugotovila, da imata podobno vizijo. Nastal je dvojec La Prima, katerega glasbeni podpis bo moderni disco – kombinacija nostalgične energije plesne glasbe in sodobnih trendov elektronske ter klubske produkcije.

Prvi singel "Ko mimo mene greš"