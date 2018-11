Nekdanja Playboyeva zajčica v poročni obleki

''Ko so naju povabili na fotografiranje navidezne poroke, se nisva preveč obremenjevala s tem. Pač pozirala bova kot ženin in nevesta. Ampak ko sva prišla, so nama dali točna navodila: Mario je moral biti na vrhu stopnic, pod rožami, jaz pa v poročni obleki in s šopkom v roki pod vznožjem stopnic. Hoditi sem morala proti njemu, on mi je podal roko, in potem sva se obrnila drug proti drugemu. Ko sva se srečala s pogledom, takrat naju je zadelo. Bila sem živčna, razbijalo mi je srce, kar malo nenavadno. Res nisem sramežljiva pred fotografskim objektivom. Celotna zgodba je bila prečudovita, v ozadju je bila glasba Briana Adamsa in bila sem čisto raznežena, romantična in na robu joka," je o poročnem fotografiranju povedala Anja Jenko.